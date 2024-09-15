Atatürk'ün Sinop'a Gelişi Kutlandı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 96. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı.

İskele Meydanı'ndaki tören halk oyunları gösterisi ile başladı, sonrasında meydanda toplanan vatandaşlar ve devlet erkanını, Atatürk'ün Sinop'a gelişini simgeleyen ve Türk bayraklarıyla donatılan tekne karşıladı. 96 yıl önce Atatürk'ün kente gelişinde çekilen fotoğrafı ve Türk bayrağını taşıyan öğrenciler, tekneden inerek protokolü selamladı.

Tören, Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği'nin Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program Mehmet Akit Ersoy Ortaokulu'nda devam etti. Burada Atatürk Anıtı önünde Atatürk'ün Sinop'a gelişi ve Harf İnkılabı töreni gerçekleştirildi. Tören, kara tahta önünde harfleri tanıtan Atatürk'ün bir hamalla yaptığı konuşmanın canlandırılmasıyla son buldu.