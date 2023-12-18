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Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Erzurum Kongresi'nin ardından ulusal bir kongre toplamak niyetiyle gelerek 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 104'üncü yılı dolayısıyla temsili bir tören düzenlendi. Törene, Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, askeri yetkililer, il protokolü, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk\'ün Sivas\'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı
18.12.2023 - 22:08,  Güncelleme: 22:11
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Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı

SİVAS - Milli Mücadele yıllarında Sivas'ta 108 gün kalarak, zorlu süreci yürüten Mustafa Kemal Atatürk'ün kentten ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Erzurum Kongresi'nin ardından ulusal bir kongre toplamak niyetiyle gelerek 108 gün kaldığı kentten ayrılışının 104'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, il protokolü, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Vekili İhsan Maskar, "Sizleri bu kadim kentten uğurlarken, Türk Milleti'nin kurtuluşu için verdiğiniz eşsiz mücadeleye bir kez daha tanıklık ediyoruz. Anadolu'nun her bakımdan güvenli bir yeri olarak işaret ettiğiniz Sivas'ta engin dünya görüşünüz ve kararlı duruşunuzla 108 gün boyunca Milli Mücadeleyi yöneterek manda ve himayeyi reddedip bağımsızlık ateşini burada yaktınız. Cumhuriyetimizin temellerini burada attınız. Bu minvalde Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmayı onurlu bir vazife olarak görüyor, ilke ve inkılaplarınız ışığında ilimizi daha iyi yarınlara taşımak için gayretle ve özgüvenle çalışıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı - Son Dakika


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