Tokat'ta Atatürk'ün Gelişinin 107. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Atatürk'ün Gelişinin 107. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

27.06.2026 01:59  Güncelleme: 03:36
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Tokat'ta Atatürk'ün ilk gelişinin 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi programın ardından Atatürk Evi ziyaret edildi, akşam Hıdırlık Tesisleri'nde dönem kıyafetleri defilesi düzenlendi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT)  – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a ilk gelişinin 107. yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenlerin ardından Atatürk Evi ziyaret edildi, akşam programında ise tarihi Hıdırlık Tesisleri önünde Atatürk dönemi kıyafetlerinin sergilendiği bir defile düzenlendi.

Kutlama programı sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemine ilişkin konuşmayı Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yaptı. Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okumasıyla devam etti. Meydandaki programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'ün Tokat'ı ziyaretinde konakladığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Kutlamalar akşam saatlerinde Yeşilırmak kenarında bulunan Hıdırlık Tesisleri önünde devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı mankenleri tarafından sunulan Atatürk dönemi kıyafetleri defilesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

YAZICIOĞLU: BU TOPRAKLARDA BÜYÜK BİR DESTAN YAZILDI

Törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yılını idrak etmekten büyük bir onur ve gurur duyduklarını belirtti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesinin önemli duraklarından birinin Tokat olduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Paşa'mız, hiçbir müdafaa vasıtasına malik olmasak bile dişimizle, tırnağımızla, zayıf ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref, haysiyet ve namusumuzu müdafaa etmeyi zaruri gördüğünü ifade etmiştir. Tarih bize vatan uğrunda canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini göstermektedir. 'Ben hayatımı hiçbir zaman milletimizden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an memleket için şerefimle ölmeye hazırım' diyerek tüm dünyaya meydan okuyan bir iradeyi ortaya koymuştur. Tokatımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadelede yediden yetmişe topyekun yer almış; gerek cephe gerisinde lojistik sağlayarak gerekse cephede canını ortaya koyup şehitler vererek büyük bir destan yazmıştır."

"BÜYÜK NUTUK'TA GÜZEL ŞEHRİMİZDEN ALTI KEZ SÖZ EDİLMİŞTİR"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere cumhuriyet tarihi boyunca Tokat'ı altı kez ziyaret ettiğini ve Büyük Nutuk'ta da kentten altı defa söz ettiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük Atatürk'ün Tokat'a altı kez gelmiş olmasının bizlerde yarattığı heyecan, aynı zamanda bize büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Özellikle ilk geliş tarihi olan 26 Haziran 1919'un manevi ruhunu özümsemek; o günün şartlarında ecdadımızın Paşa'mızın etrafında kenetlenmesinin altında yatan müthiş dayanışmayı sergilemek ve bugün de aynı ruh, irade ve kararlılıkla Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası üzerinde halkımıza hizmet etmek bizler için vazgeçilmez bir görev ve gurur kaynağıdır. Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Atatürk'e layık bir nesil olarak gecemizi gündüzünüze katarak hemşehrilerimize hizmet etmeyi sarsılmaz bir inanç ve görkemli tarihimize bir borç olarak biliyoruz."

Yazıcıoğlu, konuşmasında ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat ziyaretlerinde silah arkadaşı olan Tokatlı Mustafa Vasfi Süsoy'un evinde misafir edildiğini anımsatarak, "O dönem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e eşlik eden bütün Tokatlı büyüklerimizi buradan rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başta Paşa'mız olmak üzere silah arkadaşlarını, vatanımızın kurtuluşu ve cumhuriyetimizin kuruluşu yolunda canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyor, büyük hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Atatürk'ün Gelişinin 107. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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