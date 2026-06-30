Atatürk'ün Urla'ya Gelişinin 100. Yılı Törenle Kutlandı

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 100. yılı dolayısıyla tören ve kortej yürüyüşü düzenlendi. Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi ilgi gördü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla ilçede tören düzenlendi.

Mermerli Çeşme'den başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüne Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akın, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Atatürk'ün Urla ziyaretinin yalnızca tarihsel bir durak olmadığını, Cumhuriyet'in değerlerine duyulan bağlılığın simgesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Cumhuriyet'in yalnızca geçmişten devralınan bir miras değil, geleceğe taşınacak ortak bir sorumluluk olduğunu da ifade eden Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün arkamızda yükselen bu anıt yalnızca bronzdan yapılmış bir heykel değildir. Bizlere geleceğe hangi değerlerle yürümemiz gerektiğini hatırlatan güçlü bir simgedir. O karakterin adı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet; bağımsızlık iradesidir, akıldır, vicdandır, üretmektir, dayanışmadır. Bizler de Urla'da bu emaneti yalnızca korumakla yetinmiyor, her gün yeniden üretiyor ve geleceğe taşıyoruz."

Balkan, ayrıca Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün akıl, bilim ve çağdaş uygarlık hedefinin en güçlü yol haritası olmaya devam ettiğini belirterek, bu mirası gelecek kuşaklara taşımanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Program kapsamında halk oyunları ekibi tarafından sergilenen zeybek gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından tören sona erdi.