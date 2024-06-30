Atatürk\'ün Urla\'yı Ziyaretinin 98. Yıl Dönümü Kutlandı

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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaretinin 98. yıl dönümü düzenlenen kortej yürüyüşü ve törenle kutlandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaretinin 98. yıl dönümü düzenlenen kortej yürüyüşü ve törenle kutlandı. Kutlama programı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kalabalık ve coşkulu bir kortej yürüyüşü ile başlarken, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ve diğer etkinliklerle devam etti.

Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; "Bugün, Urla tarihinin en anlamlı ve en onurlu günlerinden biridir. Bugün bu kadim topraklara; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak bastığı gündür. Bugün, orduları denize döken, dünyanın en büyük kahramanlık destanını yazdıran liderin ziyaretiyle Urla'yı onurlandırdığı gündür" ifadelerini kullandı.

"98 yıl önce Urla topraklarından asrın lideri geçti"

Bizler bugün hala onun devrimleriyle aydınlanıyor, öğretileriyle yolumuzu çiziyoruz diyen Balkan konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine sahip çıkıyor; ülkemizin bağımsızlığı, huzuru, birlik ve beraberliği için ne pahasına olursa olsun kanımızın son damlasına kadar varlığımızı ortaya koyuyoruz. Urla'nın belediye başkanı olarak her daim onun izinden yürüyüp, adil, hakkaniyetli bir hizmet anlayışı benimsedik. İlçemize daha modern; daha yaşanabilir, daha kaliteli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Yokluktan gelip ülke borç batağındayken hiçbir yardım almadan 46 fabrika kuran; savaştan çıkmış yoksullaşan köylülere milletin efendisidir deyip reformlar yapan, ülkeyi demir ağlarla ören, limanları ve tersaneleri yabancıların elinden satın alan, bankalar kuran, kendi uçağını yapan, eğitim seferberliğiyle eğitimi ve kültürü köylere ulaştıran, kısacası Türkiye'nin büyük bir diriliş yaşamasını sağlayan Atamın azmini örnek alarak, Urla'nın refahı için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 30 Haziran 1926 yılında Urla'mızı şereflendiren tek Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - İZMİR