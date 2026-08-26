Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
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Zonguldak'ta Atatürk'ün kente gelişinin 95. yıl dönümü, Valilik önündeki tören ve temsili bayrak teslimi etkinlikleriyle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem yaptı. Erdem, Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin kent tarihi ve ekonomik gelişimi açısından taşıdığı öneme değindi.

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin anlam ve önemini anlatan şiirler de okundu.

Türk bayrağı denizden getirildi

Valilik önündeki programın ardından kutlamalar, Atatürk'ün 95 yıl önce Zonguldak'a ilk ayak bastığı noktada düzenlenen temsili törenle devam etti.

Törende askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyelerine teslim edildi.

Programın devamında Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla denize çelenk bıraktı.

Duygu dolu anların yaşandığı tören, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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