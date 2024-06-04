Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Hasta Etkileri Sergisi Açıldı

Yerel

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hastalar tarafından hazırlanan el emeği eserler bir sergide buluştu.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "Hasta Etkileri Sergisi" psikiyatrı kliniğinde açıldı. Klinikte tedavi gören hastaların el emeği ve göz nuru eserleri 7 Haziran 2023'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. - ERZURUM