Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenleriyle Akademisyenleri Ödüllendiriyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenleriyle Akademisyenleri Ödüllendiriyor

Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendirmeye devam ediyor. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, 2024 yılında yapılan araştırma faaliyetleri için başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından takdim edildi. Rektör Çomaklı, akademisyenleri tebrik ederek, üniversitenin kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini vurguladı.

14.06.2024 17:41
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Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, geleneksel hale getirdiği Bilimsel Teşvik Törenlerine devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, 2024 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Mayıs ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Yayın, patent ve projeleriyle ön plana çıkan akademisyenlere 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törenle ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik ederek, Atatürk Üniversitesinin kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

"Üniversitemiz, Bilim Dünyasında Önemli Bir Konuma Sahip"

Atatürk Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Rektör Çomaklı, üniversitenin proje, patent, yayın, Ar-Ge ve toplumsal fayda faaliyetlerinde her zaman önde olmayı gaye edindiğini vurguladı.

Hafta içinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ı Atatürk üniversitesinde ağırladıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, Kocabıçak'a üniversitenin kalite politikaları ve özellikle akredite edilen 62 program hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Prof. Dr. Kocabıçak'ın, Atatürk Üniversitesinin çalışmalarına teveccüh ve övgüyle karşılık verdiğini belirten Rektör Çomaklı şunları aktardı: "Sizler yaptığınız çalışmalarla gayemizi hayata geçirdiğinizi ve üniversitemizi bilimsel anlamda ileri noktalara taşıdığınızı memnuniyetle belirtmek isterim. Bizler de 'marifet iltifata tabidir' düsturuyla elde edilen başarıları hiçbir zaman karşılıksız bırakmıyoruz. Bugün de düzenlediğimiz programla çalışmalarıyla ön plana çıkan öğretim üyelerimize ödüllerini takdim etmek istedik. Oldukça rekabetçi bir alan olan bilimsel yayınlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak eser sayımızı daha da çeşitlendirmeli ve çoğaltmalıyız. Bu noktada üniversite yönetimi olarak üzerimize ne düşüyorsa bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olacak çalışmalarla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenleriyle Akademisyenleri Ödüllendiriyor - Son Dakika

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