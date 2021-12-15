Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) iş birliğiyle düzenlenen Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı'nın ardından bu yıl hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi turizm duayeni Prof. Dr. merhum İrfan Arıkan ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. merhum Ali Arslan'ın anılmasıyla başladı.

Çalıştayda; yapılan çalışmalardan verilen eğitimin yeterli olup olmamasına, turizm eğitiminin yapısal sorunlarından turizm eğitiminin gelişmesi için yapılması gerekenlere kadar alanla ilgili birçok konu ele alındı.

Programa; Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Özer, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şule Aydın, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vildan Satık, Turizm Eğitimi ve Değerlendirme Akreditasyon Kurulu üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı, Turizm Akademisyenleri Dernek Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı İsa Satar, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile birçok dekan katıldı.

Dekan Selçuk: "Turizm Sektörüne Katkı Sağlayan Bir Çalıştay Oldu"

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, turizm alanına yönelik böylesine önemli bir etkinliğe Atatürk Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Ulusal ve uluslararası ölçekte önemi her geçen gün daha da artan turizm sektörüne yönelik katkı sağlayan birçok konu başlıklarını içinde barındıran çalıştayımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, TURDEK yönetimine, fakültemizin kıymetli mensuplarına, davetlilere, katılımcılara ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Programa dair konuşmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Hüseyin Özer, Prof. Dr. Şule Aydın ve Prof. Dr. Vildan Satık'tan sonra Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı kapsamında gerçekleşen Turizm Eğitiminde Kalite konulu panele, Prof. Dr. Celil Çakıcı, İsa Satar, Prof. Dr. Muharrem Tuna panelist olarak katıldı.

İki gün boyunca süren program, Turizm Eğitimine ve Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi. - ERZURUM