Üye Girişi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

15.12.2021 15:25
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) iş birliğiyle düzenlenen Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) iş birliğiyle düzenlenen Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı'nın ardından bu yıl hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi turizm duayeni Prof. Dr. merhum İrfan Arıkan ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. merhum Ali Arslan'ın anılmasıyla başladı.

Çalıştayda; yapılan çalışmalardan verilen eğitimin yeterli olup olmamasına, turizm eğitiminin yapısal sorunlarından turizm eğitiminin gelişmesi için yapılması gerekenlere kadar alanla ilgili birçok konu ele alındı.

Programa; Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Özer, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şule Aydın, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vildan Satık, Turizm Eğitimi ve Değerlendirme Akreditasyon Kurulu üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı, Turizm Akademisyenleri Dernek Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı İsa Satar, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile birçok dekan katıldı.

Dekan Selçuk: "Turizm Sektörüne Katkı Sağlayan Bir Çalıştay Oldu"

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, turizm alanına yönelik böylesine önemli bir etkinliğe Atatürk Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Ulusal ve uluslararası ölçekte önemi her geçen gün daha da artan turizm sektörüne yönelik katkı sağlayan birçok konu başlıklarını içinde barındıran çalıştayımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, TURDEK yönetimine, fakültemizin kıymetli mensuplarına, davetlilere, katılımcılara ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Programa dair konuşmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Hüseyin Özer, Prof. Dr. Şule Aydın ve Prof. Dr. Vildan Satık'tan sonra Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı kapsamında gerçekleşen Turizm Eğitiminde Kalite konulu panele, Prof. Dr. Celil Çakıcı, İsa Satar, Prof. Dr. Muharrem Tuna panelist olarak katıldı.

İki gün boyunca süren program, Turizm Eğitimine ve Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Aralık, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:54 Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı
15:51 Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
15:20 Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı         
15:55
Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak? Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?         
15:40
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement