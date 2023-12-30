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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala'nın Babası Hacı Mehmet Pala Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala'nın Babası Hacı Mehmet Pala Son Yolculuğuna Uğurlandı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala ve MHP Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Pala'nın Babası Hacı Mehmet Pala, 97 yaşında hayatını kaybetti. Pala'nın cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katılarak Pala ailesinin acısını paylaştı.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala\'nın Babası Hacı Mehmet Pala Son Yolculuğuna Uğurlandı
30.12.2023 - 12:38,
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala ve MHP Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Pala'nın Babası Hacı Mehmet Pala son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala ve MHP Eski İl Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Pala'nın Babası, Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala'nın dedesi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir'in dayısı Hacı Mehmet Pala hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini kapayan Pala'nın cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.

Prof. Dr. Pala, Babasının cenaze namazını kıldırdı

97 yaşında hayatını kaybeden Hacı Mehmet Pala'nın cenaze namazını oğlu Ali İhsan Pala kıldırdı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala babasının cenaze namazını kıldırırken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da cenaze namazına katılarak Pala ailesinin acısını paylaştı.

Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Şimşek Akpınar, Erzincan Cumhuriyet Savcısı Abdullah Pala, ve çok sayıda kurum müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala, ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ile Pala ailesinin yakınları Hacı Mehmet Pala'yı son yolculuğuna dualarla uğurladı. Cenaze namazına katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile vatandaşlar Pala ailesine taziye dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala'nın Babası Hacı Mehmet Pala Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğret İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Pala'nın Babası Hacı Mehmet Pala Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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