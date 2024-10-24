Atatürk Üniversitesi'nde Bilimsel Teşvik Töreni - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Bilimsel Teşvik Töreni

Atatürk Üniversitesi\'nde Bilimsel Teşvik Töreni

Atatürk Üniversitesi, akademik başarıları ödüllendiren bir tören düzenleyerek bilim insanlarını destekledi.

24.10.2024 09:36
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Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası bilim camiasında adından söz ettiren akademisyenlerini ödüllendirmek amacıyla düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerine bir yenisini daha ekledi. Üniversitenin akademik başarılarını teşvik etme ve bilimsel çalışmaları destekleme misyonuyla gerçekleştirilen törenle, Ağustos ve Eylül aylarında başvuru yapan öğretim üyelerine ödüllerini takdim edildi.

"Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek" misyonu çerçevesinde bilimsel araştırmalara verilen önemi bir kez daha vurgulayan Atatürk Üniversitesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği bilimsel teşvik ödülleriyle akademik kadrosunu desteklemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede hazırlanan ödüller; bilimsel yayınlar, patentler, projeler ve üniversitenin katkılarıyla ön plana çıkan akademisyenlere verildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yapılan çalışmalar bizleri gururlandırıyor"

Tören, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlendi. Akademisyenlerin üstün gayretlerini ödüllendiren ve onları bilimsel çalışmalara teşvik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, törende yaptığı konuşmada akademisyenleri tebrik ederek şunları dile getirdi: "Üniversite yönetimi olarak, akademik çalışmaların ve araştırmaların her türlü destekle arkasında duruyoruz. Bilim insanlarımızın değerli çalışmalarıyla sadece üniversitemizi değil, ülkemizi de bilim dünyasında gururla temsil ettiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Yaz tatili Ağustos ayı ödüllerini de birlikte verdiğimiz bu törende, öğretim üyelerimizin başarılarını kutlamaktan ve onları teşvik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Rektör Hacımüftüoğlu, ayrıca üniversitenin bilimsel araştırmalara verdiği desteğin süreceğini ve uluslararası alandaki iş birliklerinin daha da güçlendirileceğini belirtti. Eğitim kalitesini artırma, bilimsel çalışmalara olan desteği yaygınlaştırma ve üniversiteyi uluslararası alanda daha yüksek bir noktaya taşıma hedeflerinin bir arada yürütüldüğünü vurguladı.

Üniversitenin bilimsel üretkenliğine katkı sunan akademisyenler ödüllendiriliyor

Bilimsel teşvik ödüllerine layık görülen akademisyenler, gerçekleştirdikleri projeler, aldıkları patentler ve uluslararası düzeydeki yayınlarıyla ön plana çıktılar. Üniversitenin bilimsel üretkenliğine büyük katkı sağlayan bu isimler, ödüllerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun elinden aldılar. Tören boyunca akademik camianın ortak başarıları kutlanırken, gelecekteki projeler için de moral ve motivasyon kazandırılmış oldu.

Törenin sonunda ödül alan akademisyenler, Rektör Hacımüftüoğlu ve diğer katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Bu tür törenlerin devam edeceğini belirten üniversite yönetimi, bilimsel teşvikle birlikte geleceğin başarılı projelerine ışık tutmayı sürdüreceklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Bilimsel Teşvik Töreni - Son Dakika

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