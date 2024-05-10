Atatürk Üniversitesi\'nde Harcama Yönetim Sistemi Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

Yerel

Atatürk Üniversitesi tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden talep edilen eğitici personeller aracılığı ile Harcama Yönetim Sistemi, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi konularında, döner sermaye işlemlerini yürüten idari ve mali personele yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, projenin temel amacının; bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM'de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkanlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemi için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulması olduğu açıkladı.

Verilen Eğitimin Kamu Yararını Gözeten Birçok Faydası Bulunuyor

Üniversitelere bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) iş ve işlemlerinin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine (BKMYBS) entegre edilmesiyle oluşan bu sistemde, iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması, uygulamadan kaynaklı doğabilecek kamusal zararların engellenmesi, harcama süreçlerindeki kontrol düzeyinin artması ve kamuda finansal raporlama imkanlarının geliştirilmesi gibi birçok faydası bulunuyor.

Gerçekleşen eğitici eğitimde önemli hususlar üzerinde dikkatle duran eğiticiler; teminat işlemi hakkında bazı bilgiler paylaştı. Vermiş oldukları bilgiler neticesinde: "Bildiğiniz üzere döner sermayeler e-teminat kapsamında değil. Özel bütçe tarafındaki gibi otomatik olarak kayıtların muhasebeye düşmesi için bir altyapı çalışması gerekiyor. Bu çalışma için Kamu İhale Kurumuna talepte bulunduk ve bu konu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda da teminatlar muhasebeye otomatik olarak düşecek" diyerek işlemlerin bu sistem sayesinde daha pratik olacağını belirttiler.

Seminere katılarak birçok önemli konuda bilgi sahibi olduklarını aktaran katılımcılar, sistem ile ilgili merak ettikleri sorulara cevaplar alarak oldukça faydalı bir eğitim geçirdiklerini söylediler.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine (BKMYBS) yönelik düzenlenen eğitimde, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 11 üniversiteden yoğun katılım sağlandı. Eğitim, 08-10 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ATASEM) toplam 24 saat süren bir bütünleşik programla düzenlendi. - ERZURUM