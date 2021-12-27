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Atatürk Üniversitesi'nde 'Kariye Günü' düzenlendi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi'nde 'Kariye Günü' düzenlendi

27.12.2021 09:43
Atatürk Üniversitesi'nde 'Kariye Günü' düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günü'nde eğitim ve spora yön verenler üniversiteli gençlerin sorularını yanıtladı.

Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günü'nde eğitim ve spora yön verenler üniversiteli gençlerin sorularını yanıtladı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, " Trabzon'da olimpiyat dereceleri gördüm. Kış olimpiyatların da Erzurum'da madalya gören Gençlik ve Spor İl Müdürü olmak istiyorum" dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Spora yön verenleri buluşturdu. Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günü' Mavi Salon'da gerçekleşti. Kış Sporları Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve ER-GÜ-DER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan'ın organize ettiği 'Kariyer Günü'nün moderatörlüğünü Nazım Saraçoğlu yaptı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer ile Erzurum Lisesi Müdürü Taner Aykut programa konuşmacı olarak katıldı. Erzurum'da spora ve eğitime yön veren yönetici ve bürokratlar üniversiteli gençlerin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, Prof. Dr. Erdoğan Tozoğlu, Öğretim Üyelerinden Fatih Ağduman, Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı ve Yılın Öğretmeni ödüllü Yasin Sepil de davetliler arasında yer aldı.

Kendisinin spor yönetici olduğunun altını çizen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Ben 9 yaşından beri sporun içindeyim. Spordan başka da bir şey bilmem. Hentbolda milli takımların en küçük yaş kategorisinden en büyük yaş kategorisine kadar bütün kategorilerinde oynadım. Trabzon'da il müdürü olduktan sonra, eski adıyla KTÜ, şimdiki adıyla Trabzon Üniversitesi'ne gittim. Üniversite ile önemli paydaş olduk. Erzurum'a geldiğimde de ilk olarak Atatürk Üniversitesi ve ETÜ'yü ziyaret ettim. Üniversitelere gitmezsen, Üniversiteler sana gelmez. Bunun için biz hep üniversitelerimize gideceğiz. Çünkü şehirde Belediyelerimiz ile birlikte Üniversitelerimiz en büyük paydaşlarımız" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon il müdürü iken Tokyo 2020'de üç madalya birde dünya altıncılığı gördüğünü ifade ederek, "Şimdi Erzurum'un il müdürü olarak kış olimpiyatlarında madalya görmek istiyorum. Şu anda Furkan Akar ve Fatih Arda İpcioğlu ile iki olimpiyat kotası aldık. Furkan ve Arda ile görüşüyoruz. Onlara motivasyon kaynağı oluyoruz. İnşallah kış olimpiyatlarında Erzurum il müdürü olarak derece görmek nasip olur" dedi.

Yakutiye Milli Eğitim İlçe Müdürü Cihan Kıvanç, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer ile Erzurum Lisesi Müdürü Taner Aykut da, bilgi ve tecrübelerini üniversiteli gençlere aktardı.

Konuşların ardından konuşmacılar, gençlerin sorularını yanıtladı. 'Kariyer Günü' programı plaket töreni ile sona erdi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi'nde 'Kariye Günü' düzenlendi
Atatürk Üniversitesi'nde 'Kariye Günü' düzenlendi
Atatürk Üniversitesi'nde 'Kariye Günü' düzenlendi

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milli eğitim bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Trabzon, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde 'Kariye Günü' düzenlendi - Son Dakika


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