Atatürk Üniversitesi'nden Su Toksikolojisi Kitabı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi'nden Su Toksikolojisi Kitabı

Atatürk Üniversitesi\'nden Su Toksikolojisi Kitabı

Atatürk Üniversitesi'nde su ürünleri alanında önemli bir kitap yayımlandı, çevresel etkiler ele alındı.

15.10.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptığı ve iç sulardaki aquatic toksikoloji alanında yeni gelişmeleri ele alan önemli bir bilimsel çalışma, uluslararası arenada saygın bir yeri olan Springer Yayınevi tarafından yayınlandı.

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, Prof. Dr. Gonca Alak, Doç. Dr. Arzu Uçar ve Doç. Dr. Veysel Parlak'ın editörlüğünü üstlendiği kitap, çoklu çevresel kirlilik etkenlerinin detaylı bir şekilde irdelendiği güncel araştırmaları içeriyor.

Kitap, çevresel kirleticiler sucul ekosistemler üzerindeki etkilerini bilimsel bir perspektifle ele alırken, su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bilim insanlarına, çevre mühendislerine ve ekoloji alanında araştırma yapanlara önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Aquatic toksikoloji konusundaki son gelişmeleri kapsayan bu kapsamlı çalışma, sucul çevrelerdeki kirleticilerin ekosistem ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendiriyor.

Uluslararası düzeyde önemli bir yayınevi olan Springer tarafından yayınlanan bu eser, sucul ekosistemlerdeki çevresel kirleticiler üzerine çalışan araştırmacılar için kritik bir başvuru kaynağı olarak kabul ediliyor. Kitap, su kaynakları yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik ve toksikoloji alanında çalışan bilim insanlarına ışık tutarken, küresel anlamda çevresel kirleticiler sucul yaşam üzerindeki etkilerini anlamak ve çözüm üretmek için kapsamlı bir bilimsel kaynak sunuyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yayımlanan Eserin Referans Bir Kaynak Olacağına İnanıyorum"

Atatürk Üniversitesinin, gerçekleştirdiği bu tür prestijli çalışmalarla bilim dünyasına katkı sunmaya devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel üretkenliği ve uluslararası alanda giderek güçlenen konumuna dikkat çekerek, bu kitabın bilim dünyasına ve çevre sağlığına sunacağı katkıların heyecan verici olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu: "Su ürünleri ve çevre sağlığı alanında böylesine kapsamlı bir çalışmanın üniversitemizden çıkmış olması hem bilim camiasında hem de çevresel sorunlara çözüm arayan kesimlerde büyük yankı bulacaktır. Bu değerli katkıları için öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu ayrıca bu tür çalışmaların Atatürk Üniversitesinin akademik anlamda uluslararası düzeydeki itibarını güçlendirdiğini ve üniversitenin çevre sorunlarına yönelik çözümler geliştirme misyonunu daha da pekiştirdiğini vurguladı. Kitabın, su ürünleri ve çevre bilimi alanında referans bir kaynak olacağını dile getirerek, editörler başta olmak üzere tüm katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Sağlık, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Su Toksikolojisi Kitabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:40:39. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden Su Toksikolojisi Kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.