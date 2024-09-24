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Atatürk Üniversitesi'ne 5 Yeni Akreditasyon

Atatürk Üniversitesi\'ne 5 Yeni Akreditasyon

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde 5 bölümün akreditasyonunu alarak toplamda 68'e ulaştı.

24.09.2024 15:18
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Atatürk Üniversitesi, eğitim kalitesini artırma ve uluslararası standartlarda mezunlar yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni Bölümleri, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) tarafından ilk kez akredite edildi. Bu başarıyla birlikte, üniversitenin toplam akredite edilen program sayısı 68'e ulaştı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, ZİDEK'in titiz değerlendirme süreçlerinden geçerek akreditasyon elde eden bu 5 bölümün, fakültenin eğitim kalitesini tescillediğini ifade etti. Dekan Çalmaşur: "Daha önce Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ile Gıda Mühendisliği bölümlerimiz de akredite olmuştu. Bugün bu sayıyı 7'ye çıkarmış bulunuyoruz. Bu gelişme, fakültemizin eğitimdeki niteliğini ve uluslararası kabul edilebilirliğini ortaya koyan önemli bir adımdır" dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemizin Başarısı Güçlenerek Devam Ediyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ziraat Fakültesinin bu başarısını tebrik ederek, üniversitenin akredite programlar açısından Türkiye'de lider konumda olduğuna dikkat çekti. Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, ülkemizde en fazla akredite programına sahip eğitim kurumu olma unvanını sürdürmektedir. Bu başarıyı daha da ileri taşıyarak, uluslararası arenada rekabet edebilir bir eğitim sistemi inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Akreditasyon süreçlerinin öğrenciye sağladığı faydaların yanı sıra, akademik kadro ve eğitim altyapısının geliştirilmesine de büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Ziraat Fakültesindeki bu önemli gelişmenin, hem öğrencilerimizin kariyerlerine hem de akademik başarılarına olumlu yansıyacağı inanıyorum. Bu doğrultuda programlarımızın akredite edilmesi, eğitimdeki kalite çıtasını sürekli olarak yükselttiğimizin bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik kadroyu kutluyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'ne 5 Yeni Akreditasyon - Son Dakika

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