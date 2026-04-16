Atatürk Üniversitesi\'ne Uluslararası Akreditasyon

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza atarak, dünya çapında saygın sertifikasyon kuruluşlarından PeopleCert tarafından iki kritik alanda akredite edildi. Bu gelişmeyle birlikte üniversite, bilişim hizmet yönetimi ve proje yönetimi alanlarında küresel standartlarda eğitim ve sertifikasyon sunma yetkisi kazandı.

Uluslararası akreditasyonla güçlenen kurumsal yetkinlik

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, yürütülen kapsamlı denetim ve değerlendirme süreçlerinin ardından; bilişim hizmet yönetiminde uluslararası referans kabul edilen ITIL 4 Foundation ve proje yönetimi metodolojileri arasında küresel ölçekte öne çıkan PRINCE2 Project Management Foundation (Version 7) programlarını sunmaya yetkili Akredite Eğitim Organizasyonu (ATO) statüsünü elde etti.

2026 yılı itibarıyla geçerli olan bu yetkilendirme, üniversitenin yalnızca dil sınavları alanındaki güçlü konumunu değil, aynı zamanda profesyonel yönetim disiplinlerindeki iddiasını da pekiştirerek, bölgesel bir eğitim üssü olma vizyonunu daha ileriye taşıdı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Küresel rekabette daha güçlüyüz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen akreditasyonun üniversitenin uluslararası eğitim standartlarına uyumunun somut bir göstergesi olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversite olarak hedefimiz; öğrencilerimize ve profesyonellere yalnızca akademik bilgi sunmak değil, aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlikler kazandırmaktır. ITIL ve PRINCE2 gibi dünya çapında kabul gören programlarda yetkilendirilmemiz, eğitim kalitemizin uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına gelmektedir. Bu önemli adım, Erzurum'u ve üniversitemizi küresel bilişim ve proje yönetimi ekosisteminde stratejik bir merkez haline getirecektir. Mezunlarımızın ve paydaşlarımızın dünya iş piyasasında rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."

Global yetkinlik merkezi olma yolunda somut adım

Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ ise koordinatörlüğün gelişen vizyonuna dikkat çekerek, sunulan hizmetlerin kapsamının genişletildiğini ifade etti: "Koordinatörlük olarak temel amacımız, uluslararası standartlarda sınav ve eğitim hizmetleri sunarak bireylerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bugüne kadar dil sınavları alanında elde ettiğimiz başarıyı, PeopleCert akreditasyonu ile bilişim ve proje yönetimi alanlarına da taşımış bulunuyoruz. ITIL 4 ve PRINCE2 Foundation programları sayesinde artık katılımcılara yalnızca dil yeterliliği değil, aynı zamanda profesyonel yönetim becerileri de kazandıracağız. Bu gelişme, 'sınav merkezi' kimliğimizi 'global yetkinlik merkezi' seviyesine taşıma hedefimizin önemli bir parçasıdır." - ERZURUM