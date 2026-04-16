Atatürk Üniversitesi\'ne Uluslararası Akreditasyon

16.04.2026 09:23
Atatürk Üniversitesi, ITIL ve PRINCE2 alanlarında uluslararası akredite olundu.

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza atarak, dünya çapında saygın sertifikasyon kuruluşlarından PeopleCert tarafından iki kritik alanda akredite edildi. Bu gelişmeyle birlikte üniversite, bilişim hizmet yönetimi ve proje yönetimi alanlarında küresel standartlarda eğitim ve sertifikasyon sunma yetkisi kazandı.

Uluslararası akreditasyonla güçlenen kurumsal yetkinlik

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, yürütülen kapsamlı denetim ve değerlendirme süreçlerinin ardından; bilişim hizmet yönetiminde uluslararası referans kabul edilen ITIL 4 Foundation ve proje yönetimi metodolojileri arasında küresel ölçekte öne çıkan PRINCE2 Project Management Foundation (Version 7) programlarını sunmaya yetkili Akredite Eğitim Organizasyonu (ATO) statüsünü elde etti.

2026 yılı itibarıyla geçerli olan bu yetkilendirme, üniversitenin yalnızca dil sınavları alanındaki güçlü konumunu değil, aynı zamanda profesyonel yönetim disiplinlerindeki iddiasını da pekiştirerek, bölgesel bir eğitim üssü olma vizyonunu daha ileriye taşıdı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Küresel rekabette daha güçlüyüz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen akreditasyonun üniversitenin uluslararası eğitim standartlarına uyumunun somut bir göstergesi olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversite olarak hedefimiz; öğrencilerimize ve profesyonellere yalnızca akademik bilgi sunmak değil, aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlikler kazandırmaktır. ITIL ve PRINCE2 gibi dünya çapında kabul gören programlarda yetkilendirilmemiz, eğitim kalitemizin uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına gelmektedir. Bu önemli adım, Erzurum'u ve üniversitemizi küresel bilişim ve proje yönetimi ekosisteminde stratejik bir merkez haline getirecektir. Mezunlarımızın ve paydaşlarımızın dünya iş piyasasında rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."

Global yetkinlik merkezi olma yolunda somut adım

Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ ise koordinatörlüğün gelişen vizyonuna dikkat çekerek, sunulan hizmetlerin kapsamının genişletildiğini ifade etti: "Koordinatörlük olarak temel amacımız, uluslararası standartlarda sınav ve eğitim hizmetleri sunarak bireylerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bugüne kadar dil sınavları alanında elde ettiğimiz başarıyı, PeopleCert akreditasyonu ile bilişim ve proje yönetimi alanlarına da taşımış bulunuyoruz. ITIL 4 ve PRINCE2 Foundation programları sayesinde artık katılımcılara yalnızca dil yeterliliği değil, aynı zamanda profesyonel yönetim becerileri de kazandıracağız. Bu gelişme, 'sınav merkezi' kimliğimizi 'global yetkinlik merkezi' seviyesine taşıma hedefimizin önemli bir parçasıdır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
“Sıkıldım“ diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı "Sıkıldım" diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler
Beklenen gün geldi Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

09:06
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
