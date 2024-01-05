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Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Sigortacılık Sektörü Kariyer Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Sigortacılık Sektörü Kariyer Paneli Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü tarafından düzenlenen sektörel panelde sigortacılık konusu ele alındı. Panelde Türkiye Sigorta A.Ş., TARSİM ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. temsilcileriyle kariyer imkanları konuşuldu. Panel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin artacağına vurgu yaparak sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi\'nde Sigortacılık Sektörü Kariyer Paneli Düzenlendi
05.01.2024 - 10:38,
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Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü her ay düzenlediği sektörel panelde bu ay sigortacılık konusu ele alındı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü hocaları Doç. Dr. Fırat Altınkaynak, Dr Öğr.Üyesi. Murat Dilmaç, Dr.Öğr.Üyesi Serpil Sumer, Arş.Gör.Dr. Hilal Mola ve sektör öğrenci işbirliği ev sahipliğinde düzenlenen Sigortacılık Sektörü Kariyer Paneli Oltu'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta A. Ş. Bölge Müdürü Ender Kılbaş, TARSİM Bölge Müdürü Erkan Gür ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürü Suat Doğanlar'ın katılımı ile gerçekleştirilen panelde Sigortacılık Sektöründe kariyer imkanları konuşuldu. Gerek sektörden gerekse öğrencilerden büyük ilgi gören panelin açılış konuşmasını yapan Sektör Öğrenci İşbirliği Kulüp başkanı Hasan Ali Akdemir sektör-öğrenci işbirliklerinin artarak devam edeceğine vurgu yaparak panele destek sağlayan tüm öğrenci ve bölüm hocalarına teşekkür etti.

Panelin kapanışında, panelistlere teşekkür plaketleri takdim edilirken etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü. Öğrencilerin sigortacılık sektörü ile ilgili merak ettikleri tüm sorular cevap buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Sigortacılık Sektörü Kariyer Paneli Düzenlendi - Son Dakika


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