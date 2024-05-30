Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya'ya Akademik Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya'ya Akademik Ziyaret Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya\'ya Akademik Ziyaret Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Polonya ve Litvanya'ya gerçekleştirdiği akademik ziyaret kapsamında Varşova Teknoloji Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi yetkilileriyle iş birliği protokolleri imzaladı. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak ve üniversitenin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecektir.

30.05.2024 09:55
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Polonya ve Litvanya'ya akademik ziyaret gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, eğitim odaklı seyahatinin 3. gününde Polonya'nın başkentinde bulunan ve ülkenin önde gelen üniversitelerinden olan Varşova Teknoloji Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi yetkilileriyle bir araya gelerek iş birliği protokolleri imzaladı.

Rektör Çomaklı, Polonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ülkenin önde gelen üniversiteleriyle çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Yapılan bu anlaşmalar, akademik ve bilimsel alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlayacak.

Ziyaret kapsamında saygın üniversite yöneticileriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, görüşmeler sonucunda, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel yayınlar gibi pek çok alanda iş birliğini kapsayan protokollere imza attı.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı, anlaşmaların her iki ülkenin de akademik dünyasına büyük katkılar sağlayacağını belirterek: "Polonya ile uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerimiz, bu iş birlikleri sayesinde bilimsel ve kültürel alanlarda daha da pekişecektir. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacak bu anlaşmalar, üniversitemizin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecektir" dedi.

Polonya ve Litvanya'ya yönelik gerçekleştirdikleri bu kapsamlı akademik ziyaretin, ülke üniversiteleri arasında ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve yeni projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlayacağı vurgulayan Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi'nin uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen bu tür iş birlikleri, üniversitenin küresel akademik ağını genişletmekte ve öğrenciler ile akademisyenler için daha fazla uluslararası eğitim ve araştırma fırsatı sunmaktadır. Bu düşüncelerle gerçekleştirilen anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya'ya Akademik Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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