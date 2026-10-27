Atatürk Üniversitesi Rektörü Ankara'da Suudi Eğitim Bakanıyla iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Ankara'da Suudi Eğitim Bakanıyla iş birliğini görüştü

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Ankara\'da Suudi Eğitim Bakanıyla iş birliğini görüştü
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Ankara'da YÖK ev sahipliğinde Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Albenyan ve heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma ve Üniversiteler Forumu ele alındı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma toplantısında yer aldı.

İki ülkeden üniversite rektörlerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve yükseköğretim alanında yeni iş birliği imkanlarının oluşturulması ele alındı.

Akademik iş birliklerinde yeni fırsatlar değerlendirildi

Başkent Ankara'da, Yükseköğretim Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim alanında Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanılması öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı. Üniversiteler arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir akademik ortaklıkların kurulması da görüşmenin önemli başlıklarını oluşturdu.

Toplantıda ayrıca, iki ülkenin üniversitelerini bir araya getirerek kurumsal ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlayan Türkiye-Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu'nun düzenlenmesi üzerinde duruldu. Forumun, üniversitelerin akademik birikimlerini paylaşmaları, ortak çalışma alanlarını belirlemeleri ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirmeleri açısından önemli fırsatlar sunması değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesinin akademik birikimi ve iş birliği potansiyeli öne çıktı

Toplantıya katılarak değerlendirmelerini paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yükseköğretimde uluslararası iş birliklerinin bilimsel üretimi güçlendirme, bilgi ve deneyim paylaşımını artırma ve üniversitelerin küresel ölçekteki etkinliğini geliştirme bakımından taşıdığı öneme dikkat çekti. Hacımüftüoğlu, toplantıda ele alınan başlıklar çerçevesinde Atatürk Üniversitesinin akademik kapasitesi ve kurumsal birikimi doğrultusunda katkı sunabileceği alanlar üzerinde durdu.

Araştırma, eğitim ve akademik hareketlilik ekseninde geliştirilecek ortak çalışmaların hem üniversiteler arasındaki ilişkileri derinleştireceğini hem de iki ülkenin yükseköğretim sistemleri arasında kalıcı bağlar kurulmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerini geliştirmeye önem verdiğini ortaya koydu.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yükseköğretim alanında gelişen temasların, üniversitelerin ortak projeler ve karşılıklı akademik etkileşim yoluyla yeni kazanımlar elde etmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiSuudi ArabistanAnkaraGüncelEğitimYerelSon Dakika

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