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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Rektör Çomaklı, gazetecilerin doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakikatten yana kullanmalarının bir ülkenin medeniyet göstergesi olduğunu belirterek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı\'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:01
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: Kalemini namusu bilip onu doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakikatten yana kullanabilen gazeteciler bir ülkenin medeniyet göstergelerindendir. Hakkın hatırını, haklının hakkını gözeterek çıkarsız ve beklentisiz, dürüst, etik ve ilahi değerler çerçevesinde görevini aziz bilip bu düsturla çalışan, kamuoyu oluşturan, bilgilendiren, gerçekleri ortaya çıkaran, kalemini menfaate doğrultusunda doğrunun savunucusu olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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