Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı\'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: Kalemini namusu bilip onu doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakikatten yana kullanabilen gazeteciler bir ülkenin medeniyet göstergelerindendir. Hakkın hatırını, haklının hakkını gözeterek çıkarsız ve beklentisiz, dürüst, etik ve ilahi değerler çerçevesinde görevini aziz bilip bu düsturla çalışan, kamuoyu oluşturan, bilgilendiren, gerçekleri ortaya çıkaran, kalemini menfaate doğrultusunda doğrunun savunucusu olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. - ERZURUM