Atatürk Üniversitesi Rektörü, Üniversite Yönetimiyle Toplantı Yaptı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; dekanlar, müdürler, koordinatörler, ofis yöneticileri ve araştırma merkezi müdürleri ile bir araya gelerek şimdiye kadar yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Ata Uygulama Otelinde gerçekleşen toplantıda; üniversitenin akademik ve idari faaliyetleri ele alındı. Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin son yıllarda elde ettiği başarılar ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda, eğitim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi konularında yapılan çalışmalar üzerinde duruldu.

Üniversitenin hedeflerine ulaşmasında yönetici kadrosunun üstlendiği kritik rolün altını çizen Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversitemiz, güçlü bir akademik altyapı ve vizyoner bir yönetim anlayışı ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Her birimimizin özverili çalışmaları, Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda daha da tanınır hale gelmesini sağlıyor. Şimdiye kadar koordineli çalışmamız üniversitemizin gerek Araştırma Üniversitesi ünvanına sahip olmasına gerekse YÖKAK tarafından akredite edilmesine olanak sağladı. Dünyanın önde gelen YÖK'ün de tanıdığı saygın sıralama kuruluşlarında elde edilen başarı da yine akademik personelimizin üstün performansı ile mümkün hale geldi. İdari personelimizin de gayretiyle nice başarıların sağlanacağına hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, gelecekte gerçekleştirilecek projeler ve stratejiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Süreç içerisinde birimlerinin faaliyet raporlarının değerlendirilmeye alındığını, yapılan çalışmaları ve karşılaşılan zorlukları sürekli olarak yakından takip ettiklerini ve tüm istek ve önerileri dikkate alarak anında gerekli adımı attıklarını dile getiren Rektör Çomaklı bu sayede, üniversitenin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için önemli kararlar alındığını aktardı.

Prof. Dr. Çomaklı, üniversite yönetim kadrosuna, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti ve gelecek dönemde de aynı kararlılık ve disiplinle çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, iyi niyet temennileri ile son buldu. - ERZURUM