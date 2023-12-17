 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Vali, üniversitenin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Vali, üniversitenin çalışmalarını inceledi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte üniversitenin halkla buluştuğu noktaları gezerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. Gezide Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Manej Alanı ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ziyaret edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Vali, üniversitenin çalışmalarını inceledi
17.12.2023 - 16:20,
Abone Ol

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu mesaisi kapsamında Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Atatürk Üniversitesinin halkla buluştuğu noktaları gezerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Bu kapsamda ilk olarak Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, ardından ise Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesini ziyaret eden Vali Çiftçi ve Rektör Çomaklı, yetkilerden birimler hakkında bilgi aldı.Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin bireye ve 10 bin türden oluşan dev bir koleksiyona ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Çomaklı, müzenin resmi açılışının yakın bir tarihte yapılacağını aktardı.

Binicilik eğitimleri verilen ve Erzurum halkının sosyal alan olarak değerlendirdiği Manej Alanı hakkında Vali Çiftçi ile fikir alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı, toplumun her kesimine hitap eden Manej Alanının özellikle çocukların uğrak noktası olduğunu söyledi. Günün son ziyaretini, Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesine gerçekleştiren Vali Çiftçi ve Rektör Çomaklı, burada hastanenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hayvan Hastanesinin son teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ile Gezici Hayvan Hastanesinin bölge çiftçisine daima destek olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, Vali Mustafa Çiftçi'ye göstermiş olduğu yakın ilgi ve üniversite hakkındaki müspet yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Bilimi toplumla buluşturma ve topluma hizmet noktasında Atatürk Üniversitesinin birçok kuruma örnek çalışmalar gerçekleştiğini vurgulayan Vali Çiftçi, Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan Erzurum'da böylesine güzide birimlerin var olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesinin henüz birkaç birimini gezme ve inceleme fırsatı bulduğunu aktaran Vali Çiftçi, üniversitenin sadece eğitim veren bir kurum olmadığını, her yönüyle halkın talep ve beklentilerini de karşılayabilen devasa bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, başarılı çalışmaları ve misafirperverliği için Prof. D dar. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Vali, üniversitenin çalışmalarını inceledi - Son Dakika


16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54
AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu

Son Dakika
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 17:20:14. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Vali, üniversitenin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement