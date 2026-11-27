Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni, genç hekim adaylarının meslek hayatlarına attıkları ilk adımın heyecanına ve ailelerinin gururuna sahne oldu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hekimliğin yalnızca bilimsel bilgi ve mesleki beceriden ibaret olmadığını vurgulayarak insan hayatına dokunmanın, vicdanın, merhametin ve meslek ahlakının önemine dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni, Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Öğrencilerin hekimlik mesleğine ilk adımlarını simgeleyen törende üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu gerçekleştirdi; ardından kürsüye gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilere ve ailelerine hitap etti.

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında beyaz önlüğün taşıdığı anlam ve sorumluluğa değinen Rektör Hacımüftüoğlu, bu özel günün sadece bir mesleki başlangıç değil, aynı zamanda insan hayatına hizmet etme yolunda verilen önemli bir söz olduğunu ifade etti. Hacımüftüoğlu, beyaz önlüğün yılların emeğini, ailelerin duasını, öğretmenlerin gayretini ve milletin hekimlere duyduğu güveni temsil ettiğini belirterek, genç hekim adaylarını üniversite ailesine katılmalarından dolayı tebrik etti.

Atatürk Üniversitesinin tıp eğitimindeki gücü ve akademik başarıları vurgulandı

Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasında Atatürk Üniversitesinin köklü eğitim geleneğine ve Tıp Fakültesinin yarım asrı aşan akademik birikimine de değindi. 1957 yılında kurulan üniversitenin güçlü bilimsel altyapısıyla yükseköğretime önemli katkılar sunduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, temelleri 1962 yılında atılan ve ilk hekimlerini 1970 yılında mezun eden Tıp Fakültesinin yetiştirdiği binlerce hekim, bilimsel araştırmaları ve sunduğu nitelikli sağlık hizmetleriyle Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve ülkemize değer kattığını belirtti.

Konuşmasında üniversitenin son dönemdeki akademik başarılarına da değinen Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda Atatürk Üniversitesinin 12'nci sıraya yükseldiğini hatırlattı. Hacımüftüoğlu, Times Higher Education 2026 yılı alan bazlı dünya üniversiteleri sıralamasında Tıp ve Sağlık alanında 601-800 bandında yer alarak Türkiye'de üçüncü, devlet üniversiteleri arasında ikinci olduklarını belirtti; 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda ise dünyada 113'üncü sıraya yükselerek tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olduklarını ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu, Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarının 2028 yılına kadar akredite edildiğini de kaydederek, öğrenci merkezli eğitim anlayışının güçlendirilmesi, klinik beceri ve simülasyon uygulamalarının geliştirilmesi, dijital eğitim imkanlarının artırılması ve uluslararası iş birliklerinin genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Hacımüftüoğlu ayrıca İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde yerli ilaç hammaddelerinin geliştirilmesine dönük çalışmalarla sağlık alanında dışa bağımlılığın azaltılmasını ve Türkiye'nin bilimsel-teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Genç hekim adaylarına bilim, etik ve insan odaklılık mesajı

Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilere eğitim hayatlarının ilk yıllarından itibaren bilimsel araştırmalara katılmaları, akademik projelerde görev almaları, kongreleri takip etmeleri ve merak duygularını daima canlı tutmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Hacımüftüoğlu, beyaz önlüğün ayrıcalıktan önce sorumluluk yüklediğini hatırlatarak hasta haklarına saygı, insan onurunun korunması, hasta güvenliği, meslek ahlakı ve bilimsel ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında öğrenci ailelerine ayrıca yer veren Hacımüftüoğlu, gençlerin bugünlere gelmesinde ailelerin fedakarlıklarının, sabırlarının ve desteklerinin büyük payı bulunduğunu ifade ederek onlara teşekkür etti. Üniversite olarak öğrencileri donanımlı hekimler olarak yetiştirmek amacıyla tüm imkanları seferber etmeye gayret göstereceklerini belirten Hacımüftüoğlu, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçen akademik ve idari personele de şükranlarını sundu.

Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un Milli Mücadele tarihindeki önemine ve şehrin taşıdığı milli değerlere de değinerek gençlerin bilimsel donanımlarını milli ve manevi değerlerle bütünleştirmesi ve ülkelerine ve insanlığa hizmet eden hekimler olarak yetişmelerinin önemini vurguladı.

Tören, hekim adaylarının beyaz önlüklerini giymesiyle devam etti. Meslek hayatlarına ilk adımlarını atan öğrenciler, aileleri ve akademisyenleriyle birlikte bu anlamlı günün heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Program, genç hekim adaylarına başarı dileklerinin iletilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.