Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Erzurum'un ilçelerine yönelik Gastronomi Envanteri Çalıştayı düzenledi

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Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Erzurum'un ilçelerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İlçelerde düzenlenen Gastronomi Envanteri Çalıştayı, bölgenin gastronomik değerlerini ortaya çıkarmayı ve tanıtmayı amaçlıyor.

Erzurum ve ilçelerinin sahip olduğu gastronomik mirası ön plana çıkarmak amacıyla, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ve Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu'nun başkanlığında, Erzurum'un altı ilçesinde "Gastronomi Envanteri Çalıştayları" düzenlendi. Bu çalıştaylar "Erzurum İline Ait Gastronomi Rotalarının Belirlenerek Bölgenin Akıllı Turizm Destinasyonu Haline Getirilmesi ve Gerekli Yazılım Modelinin Geliştirilmesi: Karma Yöntem Araştırması" isimli doktora tezi için verilen Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında gastronomi envanterinin ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirildi.

İl ve İlçeleri Kapsayan Gastronomi Rotasının Geliştirilmesi Planlanıyor

Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları iş birliği ile düzenlenen İlçeler Gastronomi Envanteri Çalıştayının ilki 25 Nisan'da Tortum Meslek Yüksekokulunda, ikincisi 2 Mayıs'ta Oltu Meslek Yüksekokulunda, üçüncüsü 7 Mayıs'ta İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulunda, dördüncüsü 10 Mayıs'ta Aşkale Meslek Yüksekokulunda, beşincisi 14 Mayıs'ta Hınıs Meslek Yüksekokulunda ve altıncısı 21 Mayıs'ta Horasan Meslek Yüksekokulunda yoğun bir katılımla tamamlandı.

Çalıştay kapsamında, ilçelerin kendine has yemek kültürleri, yöresel lezzetleri ve gastronomi potansiyelleri detaylı bir şekilde incelendi. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda; ilçelerdeki akademisyenler, yerel üreticilerle ve gastronomi uzmanlarıyla bir araya gelinerek, bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaylarda; ilgili ilçelerde yer alan yöresel yemekler, yöresel ürünler, yenilebilir yabani bitkiler ve yenilebilir mantarlar, yerel üreticiler, çiftlikler, kadın üreticiler ve emekleri, ilçelerde üretilen tarım ve gıda ürünleri, ilçelere özgü unutulmuş ürünler, kaybolan değerler ve pazarlanabilir ürünler hakkında bilgiler alınarak davetlilerin görüş ve önerileri ile çalıştaylar tamamlandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Erzurum'un ilçelerinin sahip olduğu gastronomik miras ortaya koyularak il merkezi ve ilçeleri kapsayacak bir gastronomi rotasının geliştirilmesi planlandı.

"Erzurum'un Zengin Gastronomik Mirası Büyük Bir Potansiyele Sahip"

Çalıştayla ilgili değerlendirmede bulunan Turizm Fakültesi Dekanı ve Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, bu tür etkinliklerin, üniversitenin ve fakültenin akademik bilgiyi sahaya yansıtma misyonunun bir parçası olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Erzurum'un zengin gastronomik mirası, hem kültürel hem de ekonomik açıdan büyük bir potansiyele sahiptir. Gastronomi Envanteri Çalıştayı, bu potansiyeli ortaya çıkararak hem şehrimize hem de üniversitemize değer katacaktır. Bu doğrultuda düzenlenen çalıştayın Erzurum'a katkıları arasında, yerel gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi yer alıyor. Ayrıca, üniversitenin bu tür çalışmalara öncülük etmesi, öğrencilerin saha deneyimi kazanmasına ve akademik bilgilerini pratiğe dökmelerine olanak tanıyor."

"Çalıştayın Sonuçları, Önemli Veriler Sunacak"

Çalıştayın sonuçlarının akademik yayınlarla ve çeşitli raporlarla paylaşılacağını belirten Prof. Dr. Gökalp: "Gastronomi, sadece bir beslenme biçimi değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Bu mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız. Çalıştayın sonuçları, ilerleyen dönemlerde Erzurum'un turizm stratejilerine de yön verecek önemli veriler sunacak. Yerel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaşması, bölgenin turistik cazibesini artıracak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak. Bu duygularla, çalıştayın baştan sonra verimli bir şekilde ilerlemesine katkı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Meslek Yüksekokulu yöneticilerimize, akademisyenlerimize, sektör temsilcilerine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM