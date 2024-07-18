Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları 30. yıl buluşmasında - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları 30. yıl buluşmasında

Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları 30. yıl buluşmasında

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAKARMER), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunlarını mezuniyetlerinin 30. yılında misafir etti. Mezunlar, duygusal anlar yaşayarak eski sınıflarında bir araya geldi ve geçmişi hatırlamanın mutluluğunu yaşadı. Program, dekanlık görevini sürdüren Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü'nün konuşmasıyla başladı. Mezunlar, kampüs ziyaretinin ardından Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

18.07.2024 11:32
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Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAKARMER), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunlarını mezuniyetlerinin 30. yılında misafir etti.

Ziyaret kapsamında öncelikle eski Edebiyat Fakültesi binasında buluşarak sınıflarına yeniden giren mezunlar, öğrenciliklerinde eğitim aldıkları 6 numaralı sınıfta toplandılar. Duygusal anlar yaşayan mezunlar, 30 yıl sonra yeniden Atatürk Üniversitesi sıralarına dokunmaktan ve geçmişi hatırlamaktan çok mutlu olduklarını belirttiler. Hocalarıyla ve arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşayan mezunlar eski günlerin verdiği huzuru yeniden yaşadıklarını ifade ettiler.Program, Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü'nün konuşmasıyla başlarken, 1994 yılı Türkoloji bölümü mezunlarının yoklamasının alınması ve temsili olarak cübbe giyilmesiyle devam etti.

Yeni Nesil Vizyonunun Çıktısı: ATAKARMER

ATAKARMER ziyareti kapsamında Türkoloji Bölümü 1994 mezunları için hazırlanan hediyeleri takdim eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü şunları aktardı: "Bu buluşma kapsamında ülkemizin 7'nci, Doğu Anadolu Bölgesinin ise ilk üniversitesi olan, köklü geçmişe ve ülkemizde pek çok alanda iz bırakmış bir tarihe sahip Atatürk Üniversitesi mezunu olmak bir gurur kaynağıdır. Mezunlarımızın bu buluşma ile göstermiş oldukları sahiplenme ve aidiyet duyguları için teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, mezunlarımızın üniversitemizde buluşmasına verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederim" dedi.Mezunlar, kampüs ziyaretinin ardından Erzurum'un tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları 30. yıl buluşmasında - Son Dakika

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