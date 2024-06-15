Atatürk Üniversitesi, uluslararası öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi

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Ulusal misyonunun yanında uluslararası eğitim alanında da önemli adımlar atarak dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda 91 ülkeden misafir ettiği yaklaşık 11 bin uluslararası öğrencileri ile kurumsal yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda eğitim gören ve yıl sonunda mezun olan uluslararası öğrenciler arasından her ülkeden belirlenen ve temsili olarak UDEF tarafından getirilen 13 ülkeden 51 öğrenciye belgeleri verildi.

Ata Uygulama Otelinde düzenlenen törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, UDEF 7. Bölge Başkanı Ergün Halis, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Aksakal ile mezun olan öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi; her yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce uluslararası öğrenciye eğitim imkanı sunarak, bilim ve kültür köprüsü olma görevini başarıyla sürdürüyor. Üniversite yönetimi, uluslararası iş birliklerini artırarak, daha fazla öğrenciye kaliteli eğitim hizmeti sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 2023-2024 akademik yılında binlerce öğrenciyi mezun eden Atatürk Üniversitesi, ülke yükseköğretimine azami oranda katkı sunmayı sürdürüyor.

"Uluslararası Öğrencilere Ev Sahipliği Yapmaktan Gurur Duyuyoruz"

Bu doğrultuda uluslararası öğrencilerin mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Bugün burada, dünyanın dört bir yanından gelerek eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin mezuniyetine tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Atatürk Üniversitesi olarak, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sizler, ülkenize döndüğünüzde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacaksınız ve burada edindiğiniz bilgileri, deneyimleri kendi toplumlarınıza taşıyacaksınız" dedi.

Mezun öğrenciler ise Atatürk Üniversitesinde geçirdikleri yılların kendileri için unutulmaz olduğunu belirterek: "Burada çok güzel dostluklar kurduk, kültürler arası kaynaşmayı deneyimledik. Akademik olarak çok donanımlı bir eğitim aldık ve şimdi ülkelerimize dönerken kendimize ve geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Erzurum evimiz, Atatürk Üniversitesi ailemiz oldu. Bizi evimizde gibi hissettiren Rektörümüze, hocalarımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize dönsek de kalbimiz hep burada olacak" dediler.

Mezuniyet töreni, sertifika ve plaket takdimiyle son buldu. - ERZURUM