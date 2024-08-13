Atatürk Üniversitesi ve Aziziye Belediyesi İş Birliğiyle Sağlık Hizmetleri Genişliyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi ve Aziziye Belediyesi İş Birliğiyle Sağlık Hizmetleri Genişliyor

Atatürk Üniversitesi ve Aziziye Belediyesi İş Birliğiyle Sağlık Hizmetleri Genişliyor

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAUM) bünyesindeki Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı, Aziziye Belediyesi ile iş birliği yaparak hastalarına daha geniş tedavi imkanları sunacak.

13.08.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAUM) bünyesindeki Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı, hastalarına sunduğu tedavi hizmetlerini daha da genişletmek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi ile Aziziye Belediyesi arasında bir protokol imzalanarak, ayaktan veya yatarak tedavi gören hastaların Aziziye Belediyesi Fizik Tedavi ve Kaplıca Tesislerinden faydalanarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alabilmelerinin yolu açıldı.

İmza Töreni ve Protokolün Amacı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından imzalanan bu protokol, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve hastaların tedavi süreçlerini daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor. İmza töreni, her iki kurumun üst düzey yöneticilerinin ve sağlık alanında görev yapan uzmanların katılımıyla gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki lider konumunu pekiştiren bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Üniversitemiz her zaman hasta odaklı bir yaklaşımı benimsemiştir. Aziziye Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol, hastalarımıza daha kapsamlı ve bütüncül bir tedavi süreci sunmamıza imkan tanıyacak. Kaplıca tedavisi, fizik tedavi uygulamalarımızı destekleyecek ve hastalarımızın iyileşme süreçlerine olumlu katkılar sağlayacak" dedi.

Aziziye Belediyesinin Katkısı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ise imza töreninde yaptığı değerlendirmede, belediye olarak halkın sağlığını ve refahını her zaman öncelik olarak gördüklerini vurguladı. "Belediyemiz bünyesindeki Fizik Tedavi ve Kaplıca Tesisleri, bölge halkımıza sunduğumuz önemli hizmetlerden biridir. Bu protokol sayesinde, tesislerimizin daha geniş bir kitleye hitap etmesi ve üniversitemizle işbirliği içerisinde hastalarımızın şifa bulmasına katkı sağlaması bizleri son derece mutlu ediyor. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için attığımız bu adım, aynı zamanda belediyemizin sosyal sorumluluk anlayışını da yansıtmaktadır" ifadelerini kullanan Akpunar, iş birliği kültürüne sağladığı katkıdan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür ederek protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Protokolün Kapsamı ve Beklenen Sonuçlar

Protokol kapsamında, Atatürk Üniversitesi SAUM Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tedavi gören hastalar, Aziziye Belediyesinin fizik tedavi ve kaplıca olanaklarından faydalanabilecekler. Kaplıca tedavisi; romatizmal hastalıklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, ortopedik yaralanmalar, nörolojik hastalıklar gibi birçok alanda destekleyici tedavi olarak kullanılacak. Bu işbirliği, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik iyileşme süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ayrıca, bu protokol çerçevesinde, Aziziye Belediyesinin kaplıca tesislerinde görev yapan uzman personel ile Atatürk Üniversitesi'nin sağlık ekibi arasında bilgi ve deneyim paylaşımı da yapılacak. Böylece, tedavi süreçlerinde en güncel ve etkin yöntemlerin kullanılması sağlanacak.

Atatürk Üniversitesi ile Aziziye Belediyesi arasındaki bu iş birliği, Erzurum ve çevre illerdeki hastalara daha kapsamlı, etkili ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunulmasını amaçlıyor. Protokol, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve uzun vadede hem üniversite hem de belediye tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini artıracağı öngörülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi ve Aziziye Belediyesi İş Birliğiyle Sağlık Hizmetleri Genişliyor - Son Dakika

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