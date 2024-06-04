Atatürk Üniversitesi ve Özbekistan Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Arasında İş Birliği Anlaşması

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Orta Asya Türk dünyası yükseköğretim kurumlarıyla eğitim ve araştırma konularında ikili ilişkileri güçlendirerek yeni anlaşmalar yapmak amacıyla 2023 yılında Özbekistan'ı ziyaret eden ve fahri doktora ile onurlandırılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulunan Özbekistan Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.

Özbekistan Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Yenilik ve Bilimsel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Bakhrom Musaev ile Yönetim ve Spor Etkinlikleri Düzenleme Fakültesi Dekanı Prof. Komil Ziyadullaev'den oluşan heyete, Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baydemir ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muharrem Alparslan Kurudirek eşlik etti.

Özbekistan Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakhrom Musaev; Atatürk Üniversitesinin uluslararası alandaki prestijine dikkat çekerek, iş birliği fırsatlarının her iki kurum için de büyük fayda sağlayacağını belirtti. Görüşmeler sırasında, özellikle spor bilimleri ve beden eğitimi alanında ortak çalışmalar yapılması için mutabakata varıldı.

Spor Bilimleri Fakültesini incelemek ve çeşitli temaslarda bulunmak için Atatürk Üniversitesinde bulunan heyet ayrıca, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Atletik Performans Test ve Ölçüm Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi ile Kayakla Atlama Kulelerini ziyaret ederek temaslarını sürdürdü.

Özbek heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, kendisinin de daha önce Özbekistan Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerde, iki üniversite arasında eğitim-öğretim ve araştırma odaklı öğrenci ve akademik personel değişimi ile proje, yayın, patent, marka, kongre, sempozyum vb. ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi konularında fikir birliğine varıldığını hatırlattı.

"Özbekistan ile Daima İyi ve Güçlü İlişkiler Kurmak İstiyoruz"

İki ülke arasında üst düzeyde yoğunlaşan iş birliği sürecine, yükseköğretim adına katkı sunmak ve ilişkilerin güçlenmesinde pay sahibi olmak amacıyla bu ziyaretleri önemsediğine değinen Rektör Çomaklı şunları aktardı: "Gönül coğrafyasında bulunan üniversitelerle akademik iş birliği imkanlarının ileri noktalara taşınması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemizin bizlere kazandırdığı en önemli alışkanlıklar arasında yer alan uluslararasılaşma misyonumuza yönelik olarak Özbekistan ile daima iyi ve güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. Özellikle kış sporları konusunda kendisine rakip tanımayarak hemen her alanda Türkiye birinciliğini hiçbir üniversiteye bırakmayan Atatürk Üniversitesinin bu anlamda örnek alınacak birçok özelliği var. Spor Bilimleri Fakültemizle iyi bir ilişki içerisinde olacağınızı ve yapılacak iş birlikleriyle iki kardeş üniversitenin birbirine destek vereceğine gönülden inanıyorum."

Ziyaret, Rektör Çomaklı'nın konuklarına Doğu Anadolu Gözlemevi hakkında bilgi vermesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM