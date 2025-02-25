Atatürk Üniversitesinde Kızak Pisti Açıldı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesinde Kızak Pisti Açıldı

Atatürk Üniversitesinde Kızak Pisti Açıldı

Atatürk Üniversitesi, kampüs içinde kızak pisti açarak öğrencilere eğlenceli bir aktivite sundu.

25.02.2025 15:56
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Atatürk Üniversitesi yönetimi, öğrenci ve personellerine bir sürpriz yaparak kampüsün içine kızak pisti oluşturdu.

EİT 2025 Turizm Başkenti ve 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olan Erzurum'da hemen hemen her gün farklı bir etkin ve güzellik yaşanıyor. Bunlardan birisi de Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde oluşturulan yeni kızak pisti oldu. Açılışı yapılan kızak pisti için üniversite yönetimi "Kızağını Al Gel" çağrısı yaparak, öğrencileri davet etti. Palandöken'de alışıla gelmiş kızak görüntüleri bu defa Atatürk Üniversitesi kampüsündeki yeni kızak pistinde ortaya çıktı. Dik bir rampadan kızaklarıyla kayan öğrencilerin eğlenceli halleri zaman zaman güldüren sahnelere de sebep oldu. Bu arada atlı kızaklarda açılışa renk kattı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Spor dostu kampüs" şeklinde bir kavramları olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Her yaşta insanların sporla ile uğraşması gerektiği düşüncesindeyiz. Her yaşta sporun olması gerek. Çünkü pasif bir yaşam şeklimiz var. Hayatımızda sporu artırmamız lazım. Aktiviteye dayalı sporlar bizim sağlıklı ve hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlar. Palandöken Dağı'ndaki güzellikleri bu vesilelerle şehir merkezine taşımız oluyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesinde Kızak Pisti Açıldı - Son Dakika

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