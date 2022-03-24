Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor

24.03.2022 12:30
Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınacak idare tedbirlerden birisi olan personel eğitimleri, Atatürk Üniversitesi Veri Yönetim Ofisi ve Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (ATASEM) iş birliği ile başladı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınacak idare tedbirlerden birisi olan personel eğitimleri, Atatürk Üniversitesi Veri Yönetim Ofisi ve Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (ATASEM) iş birliği ile başladı.

Veri Yönetim Ofisi bünyesinde görev yapan akademik ve idari personeller tarafından Edebiyat, Fen ve Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinde yapılan "Sertifikalı KVKK Eğitimleri" başarıyla tamamlandı. Veri ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerle KVKK'nın anlatıldığı eğitimlerde, fakültelerin akademik ve idari personelleri ile lisansüstü eğitim gören öğrencilerine bilgi aktarımı yapılırken, sertifika sınavları için yapılan çalışmalar ise devam ediyor.

Yıl boyunca sürecek eğitimlerde Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve uygulama merkezleri, daire başkanlıkları, ofisler ve koordinatörlüklerde yer alan akademik ve idari personeller ile lisansüstü öğrencilere eğitim verilerek personeller çeşitli konularda bilgilendirilecek.

Veri Yönetim Ofisi ve Sertifikalı KVKK Eğitimi Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Akkaya, VERBİS sistemine kayıt gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında büyüklük olarak bakıldığında en hızlı uyum gösteren kurumlardan birinin Atatürk Üniversitesi olduğuna işaret ederek, üniversitenin kanunun şart koştuğu idari tedbirlerden birisi olan personel eğitimlerini de başlattığı ve eğitimlerin planlanması noktasında büyük yol kat edildiğini söyledi. Kendilerine tanınan süre içerisinde eğitimlerin tamamlanacağını belirten Akkaya, verdiği desteklerden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ve üst yönetime teşekkür etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor
Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor
Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor
Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor
Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor
Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor

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Atatürk Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Edebiyat, KVKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesinde KVKK eğitimleri devam ediyor - Son Dakika


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