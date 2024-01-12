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Atatürk Üniversitesi'nde 2 fakülteye yeni dekan ataması yapıldı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde 2 fakülteye yeni dekan ataması yapıldı

YÖK'ün olur yazısına istinaden Atatürk Üniversitesi'nde 2 fakülteye yeni dekan ataması gerçekleştirilirken, 12 fakültede ise mevcut dekanlar yeniden atandı. Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. Beyzagül Erkayman, İlahiyat Fakültesine ise Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit Dekan olarak atandı. Diğer fakültelerde ise mevcut dekanlar görevlerine devam etti.

Atatürk Üniversitesi\'nde 2 fakülteye yeni dekan ataması yapıldı
12.01.2024 - 10:30,
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) olur yazısına istinaden Atatürk Üniversitesinde 2 fakülteye yeni dekan ataması gerçekleştirilirken, 12 fakültede ise mevcut dekanlar yeniden atandı.

YÖK tarafından fakültelere dekan atamalarının onaylanmasıyla beraber Atatürk Üniversitesinde yeni yıl atamaları gerçekleşti. Söz konusu atamalar sonucunda Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. Beyzagül Erkayman, İlahiyat Fakültesine ise Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit Dekan olarak atandı.

Diğer taraftan Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesine Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan, Hemşirelik Fakültesine Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Vedat Kaya, İletişim Fakültesine Prof. Dr. Adem Yılmaz, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Mimarlık ve Tasarım Fakültesine Prof. Dr. Süleyman Toy, Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Mehtap Tan, Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Telat Yanık, Turizm Fakültesine Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Uygulamalı Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, Veteriner Fakültesine Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ve Ziraat Fakültesine ise Prof. Dr. Önder Çalmaşur yeniden Dekan olarak atandı.

"Atatürk Üniversitesi İçin Çalışmak Gurur Vesilesidir"

İdari görevlerin bayrağı daha yukarı taşımaya vesile olan makamlar olduğuna vurgu yapan ve bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi bünyesinde akademik görevin yanında yönetici olarak çalışmanın da gurur vesilesi olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hem değişen hem de görevine yeniden devam eden dekanlara hayırlı olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle, görevine devam eden dekanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin özverili çalışmaları ve liderlikleri, fakültelerimizin başarısında büyük bir rol oynamıştır. Kendilerine olan güvenimiz tamdır ve gelecekte de aynı başarıyı sürdüreceklerine yürekten inanıyoruz. Bunun yanı sıra, görevlerine yeni başlayan dekanlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Sizlerin tecrübe ve bilgisi, fakültelerimizin gelişimine katkı sağlayacak ve üniversitemizi daha da ileriye taşıyacaktır. Son olarak tüm akademik personelimize, öğrencilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizin çabaları ve katkıları, üniversitemizin sürekli gelişimini ve başarısını sağlayan en önemli faktördür. Bu duygularla yeni dönemlerine başlayan dekanlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde 2 fakülteye yeni dekan ataması yapıldı - Son Dakika


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