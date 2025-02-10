Atatürk Üniversitesinden gençlere yeni fırsat: Öğrenciler hem çalışacak hem öğrenecek - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesinden gençlere yeni fırsat: Öğrenciler hem çalışacak hem öğrenecek

Atatürk Üniversitesinden gençlere yeni fırsat: Öğrenciler hem çalışacak hem öğrenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ülke genelinde uygulanacak olan "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında, Atatürk Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü arasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

10.02.2025 17:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ülke genelinde uygulanacak olan "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında, Atatürk Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü arasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol sayesinde, Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 1750 öğrenciye çalışma ve gelir elde etme imkanı sunulacak.

Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu katıldı. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını amaçlayan bu iş birliği kapsamında, gençlerin hem maddi destek alması hem de mesleki deneyim kazanması hedefleniyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimiz İçin Büyük Bir Fırsat"

Protokol töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerimiz hem gelir elde edecek hem de sigorta kapsamına alınarak önemli bir güvenceye sahip olacaklar. Bu projeye öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin hem maddi yönlü bir destek hem de bireysel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyacak olan programın ülke geleceği adına önemli bir istihdam hamlesi olarak gördüklerini aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: bu değerli projenin öğrencilerimize bir an önce ulaşabilmesi için İŞKUR ile protokolümüzü imzaladık. Bu program ile üniversitemizde 1750 öğrencimiz, farklı departmanlarda çalışma fırsatı bulacak. Hem eğitimlerine devam ederken hem de iş dünyasında önemli bir deneyim kazanacaklar. Bu programın, gençlerimizin kariyer yolculuklarını zenginleştireceğine, kişisel gelişimlerine katkı sunacağına inancımız tam. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İŞKUR Müdürü Mutlu: "Gençlerin İş Hayatına Uyumunu Kolaylaştıracağız"

İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise programın öğrencilere sağlayacağı katkılara değinerek: "Öğrencilerimiz bu program sayesinde eğitim süreçlerini aksatmadan iş deneyimi kazanacak, iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanacaklar. Bu tür projelerle gençlerimizin iş gücü piyasasına adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Protokol kapsamında, Atatürk Üniversitesi öğrencileri eğitimleri devam ederken belirlenen saatler içerisinde çalışarak gelir elde edebilecekler. Bunun yanı sıra, iş gücü piyasasına yönelik çeşitli eğitimler de sunularak gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak.

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

İŞKUR Gençlik Programı, gençlerin iş gücü piyasasına adapte olmalarını sağlamak ve onları çeşitli sektörlerde deneyim kazandırmak amacıyla başlatıldı. Program, üniversite öğrencilerine özel olup, onların iş hayatına atılmadan önce pratik bilgi ve beceriler kazanmalarını hedefliyor. Öğrenciler, üniversitelerinin bünyesinde ve belirli sektörlerde çalışarak, kariyer yolculuklarına önemli bir başlangıç yapacaklar.

Bu iş birliği, Atatürk Üniversitesi öğrencileri için eşsiz bir fırsat sunarken, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacak. Programın hem üniversite öğrencilerinin hem de yerel iş dünyasının gelişmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Protokole ilişkin detaylar, ilerleyen süreçte ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesinden gençlere yeni fırsat: Öğrenciler hem çalışacak hem öğrenecek - Son Dakika

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