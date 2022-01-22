Üye Girişi
Atatürk Üniversitesine Ict Academy Sertifikası - Son Dakika

Atatürk Üniversitesine Ict Academy Sertifikası

22.01.2022 10:48
Atatürk Üniversitesine Ict Academy Sertifikası

Araştırma Üniversitesi unvanıyla ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam eden Atatürk Üniversitesi, dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor.

Araştırma Üniversitesi unvanıyla ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam eden Atatürk Üniversitesi, dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 20. yılını kutlayan, ICT Academy Programıyla üniversite iş birliklerini artıran ve Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Huawei temsilcileri Atatürk Üniversitesini ziyaret etti. Geçen yıl Akademik Ortaklık anlaşması yapan iki kurum arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmek ve ikili ilişkileri dinamik tutmak amacıyla Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Huawei Türkiye ekibinden Ömer Faruk Şahin ile Kübra Harput, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ve ilgili akademisyenler ile bir araya gelerek Huawei ICT Academy sertifikasını takdim ettiler.

"Bilgi Alışverişi Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor"

Bilişim endüstrisi için pratik becerilere ve sertifikalara sahip yeni yetenekler geliştirmek üzere yola çıkan Huawei ICT Academy, 90'dan fazla ülkede 1500'den fazla kurulan ortaklık ile yılda 60 binin üzerinde öğrenciye, 5G'den yapay zekaya, nesnelerin internetinden bulut bilişime kadar birçok konuda çevrim içi güncel eğitimler sunuyor. 2020 yılının ikinci yarısında Türkiye'de de aktifleştirilen Huawei ICT Academy programı kapsamında 20 üniversite ile ortaklık kurulduğunu ve bunlardan birinin de Atatürk Üniversitesi olduğunu hatırlatan Huawei Türkiye temsilcisi Ömer Faruk Şahin, öğrencilere ulaşılmaya başlandığını ve bu doğrultuda iki kurum arasında önemli bir iş birliği sürecinin başladığını aktardı. Ortaklık anlaşmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bilgi alışverişinin oldukça yoğun olduğunu belirten Şahin, Atatürk Üniversitesinin ortak çalışmalara yönelik göstermiş olduğu ilgiden dolayı ICT Academy sertifikasını takdim ettiklerini söyledi.

"Kazanacakları Bilgi ve Beceriyi Dünyanın Her Yerinde Kullanabilecekler"

Yapılan iş birliği kapsamında Huawei ICT Akademide yer alan büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim ve servisleri, akıllı bilişim, siber güvenlik, kablosuz ağlar ve 5G başlıklarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan: "Huawei ile başladığımız iş birliğini derinleştirerek devam ettiriyoruz. ICT Akademi kapsamında üniversitemiz mensuplarının faydalanacağı birçok çalışmayı yakın zamanda uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, başlaması planlanan eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını almaları durumunda yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve bilgisayar ağları gibi konularda donanımlı hale gelecekler, kazanacakları bilgi ve beceriyi dünyanın her yerinde kullanma imkanına kavuşacaklar" şeklinde konuştu.

Bu İş Birlikleri Sayesinde Öğrenciler Uluslararası Rekabette Avantajlı Hale Geliyor

Mühendislik Fakültesinin Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programlarının yakın zamanda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarını diplomalarında kullanmaya hak kazandıklarını, bunun dışında birçok ulusal ve uluslararası iş birliklerini sürdürdüklerini aktaran Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ise: "Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimizin uluslararası rekabette avantajlı hale gelmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda akademik partnerlerimizden olan Huawei Türkiye yetkililerini üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu çerçevesinde uluslararasılaşma hedefine yönelik geliştirdiğimiz projelere ara vermeden devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, ilgili akademisyenlere ve iş ortağımız olan Huawei Türkiye ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

YORUMLAR
500

Atatürk Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Huawei, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesine Ict Academy Sertifikası - Son Dakika


"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti! Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti!         
12:34
Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesine Ict Academy Sertifikası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement