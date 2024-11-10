Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde Uşak'ta anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

Geniş Video İzle

Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde Uşak'ta anıldı Uşak'ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86.yıldönümünde anma programı düzenlendi.

10.11.2024 10:37  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

UŞAK - Uşak'ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86.yıldönümünde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli önündeki törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Garnizon Komutanı İkm. Komando Albay Murat Erişen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Uşak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Uşak Belediyesi adına çelenk sunumlarıyla başlayan program, saatler 09.05'i gösterdiği sırada ise sirenle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Yerel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde Uşak'ta anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
07:34 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü’nde toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 11:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde Uşak'ta anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.