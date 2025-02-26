Atça Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Atça Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Atça Mahallesi\'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'nde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını hızlandırarak, Nazilli Caddesi'nde yol yenileme işlerine başladı. Başkanlar, yapılan yatırımlarla Atça'nın modernleşme sürecinin desteklendiğini belirttiler.

26.02.2025 10:15  Güncelleme: 10:17
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte modern imarla şekillenen ilk şehirlerden biri olan Atça'nın cadde ve bulvarları Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yenileniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, 2024 yerel seçimlerinde Atça halkına verdiği sözünü tutarak ilçedeki yatırımları hızlandırdı. Sultanhisar ilçesinin en büyük mahallesi olan Atça'ya geçtiğimiz yıllarda doğalgaz getirilmesinin ardından, altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları da başlatılmıştı. Yayla ve ova yollarındaki yapılan çalışmaların devamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı yol yapım ekipleri, Atça'nın en işlek caddelerinden biri olan Nazilli Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. Çomaklı Mezarlığı, İsabeyli ve Nazilli'ye bağlayan önemli bir yol olan Nazilli Caddesi, hem alt hem de üst yapısıyla tamamen yenileniyor. Bu çalışmalar, Atçalı vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

"Atça'nın modernleşme sürecinde önemli bir adım olacak"

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yıldırımkaya, ilçeye yapılan hizmetlerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Atça halkına verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar, Atça'nın modernleşme sürecinde önemli bir adım olacak" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın uyum içinde çalışarak Atça halkına hizmet sunduklarını belirten vatandaşlar, her iki başkana da teşekkürlerini ilettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atça Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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