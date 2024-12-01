Ateşkesle Lübnan\'a Dönüşler Başladı

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle 27-29 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 26 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a döndüğünü bildirdi.

İsrail ile Hizbullah arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'a göç devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ateşkesin yürürlüğe girmesiyle 27-29 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a döndüğünü bildirdi. Açıklamada, 15 bin kişinin Jdaidat Yabous sınır karakolundan, 11 bin kişinin ise Joussieh sınır karakolundan Lübnan'a giriş yaptığı aktarıldı.

UNHCR, Lübnan'a geri dönenlerin büyük bir bölümünün evleri yıkılmış olsa bile evlerine dönmek için "güçlü bir istek" duyduklarını ifade ettiklerini söyledi. - NEW YORK