Atikhisar Barajı\'ndaki Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Çanakkale'de kışın yüzde 100 doluluğun ardından taşarak kentte sıkıntıya neden olan Atikhisar Barajı'nda Devlet Su işleri(DSİ) tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Çanakkale'de Şubat ayında yaşanan yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaşmıştı. Baraj dolusavakları açılarak, akışa geçti. Bir hafta devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana gelmişti. Zabıta ekipleri Sarıçay üzerinde bulunan pazar yeri girişini trafiğe ve vatandaş girişine kapattı. Pazar yeri girişine bariyer konulurken, güvenlik şeridi çekildi. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görülmüştü. Öte yandan Sarıçayda yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Bazı minibüs şoförlerinin sular altında kalan araçlarını son anda aldıkları görülmüştü. Kentin son durumu ise sabahın ilk ışıklarıyla dron ile görüntülenmişti.

Taşkına sebep olan barajda yenileme çalışmaları sona erdi

Çanakkale DSİ tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı yenileme çalışmalarıyla tesisimizin işletme güvenliğini önemli ölçüde artırdık" ifadelerine yer verilirken baraj hava tahliye sistemleri ve 220 metre uzunluğunda bin 400 milimetre çaplı çelik boru sisteminin tamamen yenilendiği bilgileri aktarıldı. - ÇANAKKALE