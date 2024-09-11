Atıktan yeşile: Bu tesiste aylık 100 ton kompost üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atıktan yeşile: Bu tesiste aylık 100 ton kompost üretiliyor

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde pazar yerlerinden, park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklardan aylık ortalama 100 ton kompost üretiliyor. Ayrıca, tesiste gübreler işlenerek elde edilen kitlerden mantar üretiliyor ve bu mantarlar ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

11.09.2024 13:12  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıktan yeşile: Bu tesiste aylık 100 ton kompost üretiliyor

Bitkisel atıklar mantar üretiminde kullanılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde pazar yerlerinden, park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklardan aylık ortalama 100 ton kompost üretiliyor. Ayrıca, tesiste gübreler işlenerek elde edilen kitlerden mantar üretiliyor ve bu mantarlar ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Körfez Belediyesi'nin 5 yıl önce hayata geçirdiği Kompost Üretim Tesisi'ne getirilen meyve, sebze ve budama atıkları burada işlenerek değerlendiriliyor. Bu sayede üretilen kompost, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gübre olarak kullanılıyor. Türkiye'ye örnek olan bu tesis, organik atıkların geri dönüşümünün en etkili yöntemlerinden biri olan kompost üretimi ile değerli besinleri yeniden toprağa kazandırıyor.

"Aylık 100 ton kompost üretiyoruz"

Tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyemizin kompost gübre üretim alanında özellikle çevreden topladığımız dal, yaprak, bitkisel atık ve yine pazarlardaki sebze ve meyve atıklarıyla birlikte kompost elde ediyoruz. Aylık ortalama 100 ton kendi Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kompost üretiyoruz. Özellikle sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında kompost üretim tesisini ülkemize kazandırdık ve bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Önemli bir adım oldu"

Başkan Söğüt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansının hibe ettiği yaklaşık 2 milyon TL değerindeki kompost gübre karıştırma ekipmanını da tesise kazandırdıklarını ifade ederek, "2 milyonluk kompost karıştırma ekipmanı da tesis ve çalışma için önemli bir adım oldu. Artık çok daha güçlü bir şekilde bu karıştırma makinesiyle kompost üretiyoruz" diye konuştu.

"Mantar da üretiyoruz"

Kompost üretiminde sadece gübre değil, bununla birlikte istiridye mantarı üretimi de yapıldığını söyleyen Başkan Şener Söğüt, "Tabii elde ettiğimiz bu kompost ile birlikte aslında hem kendi gübre ihtiyacımızı karşılamanın yanında aynı zamanda mantar üretimine esas, kompost kitleri de elde ediyoruz. Bu özellikle kompost kitlerle birlikte ürettiğimiz mantarları ihtiyaç sahiplerine dağıtarak katkıda bulunmuş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Belediye, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Körfez, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atıktan yeşile: Bu tesiste aylık 100 ton kompost üretiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:39:27. #1.12#
SON DAKİKA: Atıktan yeşile: Bu tesiste aylık 100 ton kompost üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement