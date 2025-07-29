Atıl alan, kadınlara özel hamam projesiyle yeniden hayat buluyor, çalışmalar hızla ilerliyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ve uzun süredir atıl durumda olan kadınlar hamamı projesi alanını yerinde inceledi. Özel mülkiyetten belediyeye tahsis edilen bu alan, kapsamlı bir yenileme süreciyle kadınların sosyal yaşamına kazandırılacak

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde, muhtarlık binasının hemen yanında bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan kadınlar hamamı projesi alanını yerinde inceledi. Daha önce özel mülkiyette olan ve belediyeye tahsis edilen bu alan, kapsamlı bir yenileme süreciyle kadınların sosyal yaşamına kazandırılacak. Projeyle, hem geleneksel kültür yaşatılacak hem de kadınların sosyal hayata aktif katılımı desteklenecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve alanın mahalleye değer katması hedefleniyor. - İSTANBUL