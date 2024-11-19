Atilla Alp Bölükbaşı'nın 60. Kişisel Fotoğraf Sergisi 'Mavi Çığlık' Açıldı - Son Dakika
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Atilla Alp Bölükbaşı'nın 60. Kişisel Fotoğraf Sergisi 'Mavi Çığlık' Açıldı

Atilla Alp Bölükbaşı\'nın 60. Kişisel Fotoğraf Sergisi \'Mavi Çığlık\' Açıldı

Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı, 60. doğum gününde 60. kişisel sergisi 'Mavi Çığlık'ı Beylikdüzü'nde sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, doğa ve yaşam mücadelesi temalarıyla dolu 60 fotoğraftan oluşuyor ve 8 Aralık'a kadar açık kalacak.

19.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Fotoğraf sanatçısı ve araştırmacı yazar Atilla Alp Bölükbaşı'nın 60. kişisel fotoğraf sergisi "Mavi Çığlık" Beylikdüzü'nde sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı ve araştırmacı yazar Atilla Alp Bölükbaşı, 60. doğum gününde 60. kişisel fotoğraf sergisini Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı. 60 fotoğraftan oluşan "Mavi Çığlık" adlı sergi, sanatçının yaklaşık 30 yıllık birikiminin ve emeklerinin ürünü olarak, denizlerin derinliklerinden balıkçıların yaşam mücadelesine, doğanın eşsiz renk paletlerinden deniz ve göl ekosistemine kadar geniş bir yelpazede fotoğraflar sunuyor. Yoğun ilgiyle gerçekleşen serginin açılışına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ünlü şair ve yazar Sunay Akın, sinema sanatçısı Osman Baş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"60 yıllık bir ömre çok kıymetli eserler sığdırmış"

Sergi açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "60. yaşında, 60. sergisiyle değerli sanatçımız Atilla Alp Bölükbaşı'nın 'Mavi Çığlık' adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdik. 60 yıllık bir ömre çok kıymetli eserler sığdırmış olan sanatçımızın her fotoğraf karesi apayrı bir hikayeye sahip. Serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm komşularımızı 8 Aralık'a kadar bu etkileyici sergiyi görmeye Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne davet ediyorum" dedi.

Sanatçı Atilla Alp Bölükbaşı ise sergiye ilişkin düşüncelerini paylaşarak, "Mavi Çığlık, yaklaşık 30 yıllık bir emeğin ürünüdür. Bu sergi, benim için çok özel çünkü 60. doğum günümle aynı tarihe denk geliyor. Fotoğraflarım her zaman bir hikaye anlatır, her biri bir haikaye gibi derin bir anlam taşır. 30 yıldır bu hikayelerin peşinden gidiyorum ve şimdi, bu uzun yolculuğun bir parçası olarak sizlerle buluşuyorum" ifadelerini kullandı. Sergi, 8 Aralık'a kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda açık kalacak. Ziyaretçiler, sergideki 60 özel fotoğrafla, Atilla Alp Bölükbaşı'nın estetik ve duygusal bakış açısını keşfetme fırsatına sahip olacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atilla Alp Bölükbaşı'nın 60. Kişisel Fotoğraf Sergisi 'Mavi Çığlık' Açıldı - Son Dakika

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