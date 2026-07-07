Atış Yapı Mağdurlarından Teslimat Eylemi - Son Dakika
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Atış Yapı Mağdurlarından Teslimat Eylemi

Atış Yapı Mağdurlarından Teslimat Eylemi
07.07.2026 14:05
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Bursa'da Atış Yapı mağdurları, yıllardır teslim edilmeyen konutları için eylem yaptı ve çözüm istedi.

Downtown önünde düdük çalıp pankart açan Atış Yapı mağdurları, yıllardır teslim edilmeyen konutları için çözüm çağrısında bulundu. Bazı mağdurlar gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'da Atış Yapı mağdurları, yıllardır teslim edilmeyen konutları nedeniyle eylem yaptı. Ellerinde "Evimizi istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan mağdurlar düdük çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Saliha Göker, yaklaşık 4 bin ailenin yıllar önce bedelini ödediği evlerini beklediğini belirterek, bekleyişlerinin ikinci yılına girdiğini söyledi. Göker, "Biz Atış Yapı mağdurları olarak sadece hakkımız olan evlerimizi istiyoruz. İnşaatlarımızın ne zaman başlayacağını, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve yol haritasını öğrenmek istiyoruz. Bizi en çok yaralayan ise yaşanan derin sessizliktir" dedi.

Göker, amaçlarının herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, "Evimizi istiyoruz" sloganları atarken, bazı mağdurlar gözyaşlarına hakim olamadı, bazıları ise yaşananlara tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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