Atlı Gelin Geleneği Hizan'da Yaşatıldı - Son Dakika
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Atlı Gelin Geleneği Hizan'da Yaşatıldı

Atlı Gelin Geleneği Hizan\'da Yaşatıldı
13.07.2026 09:10
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, gelin Tuğba Ceren Ergül, atla köyde gezdirilerek gelenek yaşatıldı.

Bitlis'te yaşatılan atlı gelin geleneği renkli görüntüler oluşturuldu. Hizan ilçesinin Süttaşı köyünde süslenen ata binen gelin, damat tarafında köyde gezdirildi.

Hizan ilçesinde gelenek ve görenekler halen yaşatılıyor. Bu çerçevede Süleyman Bektaş ve Tuğba Ceren Ergül hayatını birleştirme kararı aldı. Samsun'dan Süttaşı köyüne gelin gelen Ergül için düğün öncesi atlı gelin geleneği düzenlendi. Evden gelinliği ve duvağı ile çıkarılan gelin, süslenen ata bindirildi. Ardından damat, gelini atla köy içerisinde gezdirdi. Köydekiler ise atın arkasından yürüyerek türküler söyleyip zılgıtlar çekti. Yıllardır yaşatılan gelenek, renkli görüntüler oluşturdu. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bölgenin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan atlı gelin geleneği, modern yaşamın etkisine rağmen Hizan'ın köylerinde yaşatılmaya devam ediyor.

Atla gelin alma geleneğini devam ettirdiklerini söyleyen damat Süleyman Bektaş, "Bitlis Hizan'a bağlı olan Süttaşı köyünde geleneğimizi devam ettirmek amacıyla gelinimizi atla gezdirdik. Samsun'dan gelinimizi aldık. Bu akşam hayırlısıyla düğünümüz olacak. Bütün köyü gezdirdik. Geleneğimizi yerine getirdik. Arkada bol bol türküler söylendi. Herkes eşlik etti. Geleneğimiz yerine getirildi" dedi.

Halen böyle geleneklerin yaşatılmasından mutlu olduğunu dile getiren gelin Tuğba Ceren Ergül, "Samsun'dan Bitlis'in Hizan ilçesinin Süttaşı köyüne gelin geldim. Köylerinde atla gezdirme adetleri varmış. Bugün gerçekleştirdik. Köyün içinde tur attık. Bütün köylü zılgıt çekti ve türkülerini söyledi. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Herkese çok teşekkür ederim. Eşime de teşekkür ediyorum" dedi.

Gelinin annesi Emine Ergül ise "Samsun Vezirköprülüyüz. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyünden Samsun'a kızımı gelin almaya geldiler. Daha sonra köyün içinde atla eski örf ve adetlerimizi yaşatmak adına atla gezi düzenlediler. Bize tüm köylü eşlik etti. Çok mutlu olduk, çok heyecanlandık. Çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atlı Gelin Geleneği Hizan'da Yaşatıldı - Son Dakika

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