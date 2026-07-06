ATM\'de bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, bir ATM'nin para haznesinde unutulmuş yüklü miktarda parayı fark edince zabıta ekiplerine teslim etti.

Dün akşam saat 21.10 sularında Hüseyin Küçük isimli vatandaş, bir bankaya ait ATM'nin para haznesinde unutulmuş yüklü miktarda nakit para buldu. Küçük, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirerek parayı tutanak karşılığında Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

Zabıta ekipleri, ATM'de parasını unutan vatandaşın ispat edici belgelerle birlikte müdürlüğe müracaat etmesi gerektiğini duyurdu. - ANTALYA