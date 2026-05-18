ATO Başkanı Baran: Gelecek gençlerin omuzlarında yükselecek

18.05.2026 11:16
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Türkiye'nin güçlü geleceğinin, çağın gereklerine hakim, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran, mesajında "19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan sürecin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, milletimizin azmi, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kısa sürede tüm Anadolu'ya yayıldı ve İstiklal Mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Büyük Önder Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin ve verdiği değerin en güçlü göstergesidir. 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir' sözleriyle gençlere seslenen Atatürk, Cumhuriyetimizin geleceğini de gençlerimize emanet etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güçlü geleceğinin, gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz"

Baran, bugün gençlerin elde ettikleri başarılarla ülkenin yarınlarına umut olduklarını belirterek, "Türkiye'nin güçlü geleceğinin, çağın gereklerine hakim, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak gençlerimizin önünü açmayı, onların fikirlerini, projelerini ve girişimcilik ruhunu desteklemeyi ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek, üretimimizi artırmak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin enerjisi, azmi ve vizyonu ile Türkiye'nin her alanda daha güçlü bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

