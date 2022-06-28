ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti - Son Dakika
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ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti

28.06.2022 10:01
ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Kırşehir Valiliğine yapılan atama sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Baran'a ziyarette Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan da eşlik etti. Ziyarette sanayi ve yatırım konularında işbirliği imkanları değerlendirildi. Vali Hüdayar Mete'nin de katılımı ile termal turizm alanı ve tarihi yapılar gezilerek incelendi.

ATO heyetine, Kırşehir'in yatırım avantajları ve sahip olduğu kültürel değerleri hakkında bilgilendirme yapıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Mete Buhara, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti - Son Dakika
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