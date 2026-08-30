ATSO Başkanı Torunoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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ATSO Başkanı Torunoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

ATSO Başkanı Torunoğlu\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlayarak, bağımsızlık ve özgürlük vurgusu yaptı ve şehitler ile gazilere minnet duyduğunu ifade etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı.

Torunoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Torunoğlu, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin, milletin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu büyük mücadelenin eşsiz bir sonucu olduğunu kaydetti.

Torunoğlu, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma kararlılığının en önemli göstergelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer, milletimizin hiçbir şart altında bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan bizlere emanet edilen bu güzel vatanı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına, üretimine, istihdamına ve geleceğine katkı sunmak için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 104. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ATSO Başkanı Torunoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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