 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Attouda Antik Kentine Kazı Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Attouda Antik Kentine Kazı Çalışmaları Başlıyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan ve 2700 yıldır hayatın devam ettiği Attouda Antik Kenti'nde yapılacak kazı çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle yürütülen yüzey araştırmalarının tamamlandığı antik kentte, Ekim-Kasım aylarında kazı çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Attouda Antik Kenti'nin turizm faaliyetlerinin de hızlı bir şekilde başlaması planlanıyor.

Attouda Antik Kentine Kazı Çalışmaları Başlıyor
12.01.2024 - 12:28,  Güncelleme: 12:32
Abone Ol

Attouda Antik Kentine ilk kazma yakın zamanda vurulacak

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan ve 2700 yıldır hayatın devam ettiği Attouda Antik Kentinde yapılacak kazı çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

Sarayköy sınırları içerisinde yer alan ve 2700 yıldır hayatın kesintisiz olarak devam ettiği Attouda Antik Kenti, birçok medeniyeti bağrına basmasıyla önemli miras değerleri arasında yer alıyor. Antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle 3 yıldır yürütülen yüzey araştırmalarımızı tamamlandı. Antik kentte yapılacak kazı çalışmalarının için Bakanlığın belirleyeceği takvim çerçevesinde Ekim-Kasım aylarımızda kazı çalışmasının başlayacağı bildirildi. Dünya kültürel mirasına kazandırılacak olan Attouda Antik Kentindeki turizm faaliyetlerinin de hızlı bir şekilde başlaması planlanıyor.

Seramik parçaları 500 yıl geriye götürdü

Attouda Antik Kentinin coğrafi yapısını, yerleşimini, geçmiş kültürünü, tarihi bilgileri ve nüfus yerleşkesini yakından inceleyen PAÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, Attouda'yı diğer antik kentlerden ayıran özelliğinin yaşamın hala devam etmesi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Bilge Kolancı, "İlerleyen dönemlerde kazı çalışmalarına başladığımızda konut dokularını korumak için restore etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Kuzey tarafındaki boşluklarda da kazı çalışması yaparak antik kenti ortaya çıkarmak istiyoruz. Çalışmalara başlamadan önce Attouda Antik Kentinin elimizdeki verilerle MÖ 2.yy'da Helenistik dönemde kurulmuş olduğunu biliyorduk. Ancak yüzey araştırmasında bulduğumuz seramik parçaları bize antik kentin M.Ö 7.yy kadar uzandığını ve kentin geçmişini 500 yıl daha geriye gittiğini gösterdi. Jeolojik araştırmalarda taş türleri, kayaçların yapısı anlamında araştırmalar gerçekleştiriyoruz ya da buradan geçen eski döneme ait deprem fay kırıklarının ölçüm çalışmaları yapıyoruz. Toprağın üzerinde yapılan cihaz taramasını bilgisayar ortamına attığımızda bize toprak altındaki yapıların tomografisini sağlıyor. O yüzden jeolojik çalışmalar arkeolojik kazı çalışmaların büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pamukkale Üniversitesi, Sarayköy, Denizli, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Attouda Antik Kentine Kazı Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:58:29. #1.11#
SON DAKİKA: Attouda Antik Kentine Kazı Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement