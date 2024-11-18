ATÜ ve Hollanda Üniversitesi İşbirliği Geliştiriliyor - Son Dakika
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ATÜ ve Hollanda Üniversitesi İşbirliği Geliştiriliyor

ATÜ ve Hollanda Üniversitesi İşbirliği Geliştiriliyor

Adana ATÜ Rektörü, Hollanda Breda Üniversitesi akademisyenleriyle işbirliği görüşmeleri yaptı.

18.11.2024 11:23
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Hollanda Breda Üniversitesi'nden gelen akademisyenleri makamında kabul ederek yapılacak iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Hollanda Berada Üniversitesi'nden Ines Springael, Oscar Bastiaens ve Michiel Buijs'tan oluşan Hollandalı akademisyenler, ATÜ'lü akademisyenlerle bir araya gelerek görüşmelerde bulundular. Ziyarette; üniversite yerleşkesini, laboratuvarları ve sınıfları da gezen heyet, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, ATÜ'de düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldılar.

Hollandalı heyet, ziyaret sonrası yaptıkları değerlendirmede, ATÜ'nün yerel paydaşlarıyla sürdürülebilirlik faaliyetleri içinde olmasının örnek olduğunu belirttiler. Heyetle, Kreativ-EU projesi kapsamında ATÜ'nün eş lider olduğu iş paketi 5 ile ilgili toplantılar yapıldı. İki gün süren toplantılara; ATÜ Projeler Genel Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Hatice İmge Başeğmez, Dış Destekli Projeler Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Aksay, Yönetim Bilişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özcan, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yelda Durgun Şahin ile Dr. Öğretim Üyesi Ecem Kara ve akademisyenler katıldı.

Toplantılarda; yaz okulları, eğitim modülleri ve tematik eğitimler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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