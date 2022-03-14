Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor

14.03.2022 09:39
Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor

2021-2022 Av sezonu Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde av sezonu sona erdi, denetimler ise devam ediyor.

2021-2022 Av sezonu Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde av sezonu sona erdi, denetimler ise devam ediyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kentin farklı noktalarında yasa dışı avcılık denetimlerinde bulundu. Av ve yaban hayvanları eş tutma, üreme, yavru büyütme dönemine girdiği için bu dönemde denetimler daha fazla önem kazanmakta olup avcıların sadece belirtilen tarih aralıklarında av yapmaları gerekmektedir. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yasa dışı avcılık ile ilgili tüm ihbarlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze yapılabilir" denildi. - KAYSERİ

Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor
Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor Kayseri'de pazar artığı sebzeler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı Kayseri'de pazar artığı sebzeler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Togo Cumhuriyeti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Zelenski'den NATO ülkelerini uyardı: Ukrayna Hava Sahamız kapatılmazsa NATO ülkelerinde de bombalar patlar
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:22 Bombardımanda koyun koyuna ölen ana oğul, artık evlerinin bahçesinde yatıyor
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Hem anneleri hem babaları öldü: Öksüz ve yetim Ukraynalı bebekler! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement