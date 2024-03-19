Avcılar Belediyesi Cihangir Havuzlu Spor Kompleksi\'nin Temelini Attı

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Avcılar Belediyesi'nin yaşama geçireceği Cihangir Havuzlu Spor Kompleksi'nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Avcılar Belediyesi, ilçeye değer katan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Cihangir Mahallesi'ne yapılacak yarı olimpik havuzlu spor kompleksinin temel atma töreni bugün yapıldı.

Temel atma törenine; CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ramazan Hakan Yılmaz, CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilçe için beş yıl boyuca gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şunları söyledi:

"40 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN YEŞİLKENT MAHALLE'MİZİN İMAR SORUNUNU BİZ ÇÖZDÜK"

"Avcılarlı komşularım spor kompleksimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biz bin 700 çalışma arkadaşımızla birlikte beş yıl gece gündüz demeden çalıştık. Çok başarılı işlerin altına imza attık. Avcılar'da dayanıklı Avcılar inşa etmek adına Avcılar'da rekor seviyede kentsel dönüşüm yaptık. Kentimizi dayanıklı hale getirmek adına beş yıldır çalışıyoruz. Avcılarımızın en önemli meselelerinden biri olan 40 yıldır çözülemeyen Yeşilkent Mahallemizin imar sorununu biz çözdük. Yüzlerce siyasetçi Yeşilkent'e geldi imar sözleri verdi, bakanlar geldi imar sözleri verdi, adaylar geldi imar sözleri verdi, başkanlar geldi imar sözleri verdi ama Yeşilkent Mahalle'mize imar sözü verip tutan iki kişiden biriyim. O sözü tutan Ekrem İmamoğlu Başkan'ımız ve Turan Hançerli oldu. İmar sorunu çözmenin kentsel dönüşümün yolunu açmanın olduğuna dair altını çizmek isterim.

"HERKESİN MAHALLESİNDE SPOR YAPABİLMESİNİ ÖNEMSEDİK"

Bugün burada çok özel bir tesisin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu tesis 5 bin metre karelik bir alandan oluşuyor. Yüzme havuzu, çok amaçlı salonu, açık alanda halı sahası ve yine tesisin içerisinde spor alanları, dinlenme alanları barındırıyor. Cihangir Yüzme Havuzlu Spor Kompleksi'miz Avcılar'ımıza hayırlı olsun. Beş yıllık süre içerisinde spor alanında çok ciddi işler yaptık. Özellikle herkesin mahallesinde spor yapabilmesini önemsedik. Bir yıl içerisinde 15 bini bulan kursiyerle spor yapmanın, spor yaptırmanın mutluluğunu yaşadık. Ben buradan beş yıllık süre içerisinde aktif görev üstlenen başta spor müdürüm, hocalarımız ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce madalya kazandırdılar. Aranızda Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu, bölge şampiyonu sporcularımız var. Ben her bir çalışma arkadaşıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."